Родри – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Independent. Кейн – 2-й, Ямаль – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 5-й, Олисе – 9-й, Винисиус – 10-й
Британское интернет-издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча».
Первое место в списке занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Весь топ-10 выглядит так:
1. Родри («Манчестер Сити», Испания);
2. Харри Кейн («Бавария», Англия);
3. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);
6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);
8. Джуд Беллингем («Реал», Англия);
9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);
10. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
Комментарии
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Приз лучшего игрока ЧМ он получил (весьма неоднозначно), на этом и хватит
1/2 с Баварией, 3 место с Англией это не провал, а с учётом количества мячей вполне себе тянет на ЗМ...
И вообще 2 ЗМ Родри это слишком...
Не ну давайте тогда сразу заранее объявлять, что важен только ЧМ.
Я лично за Кейна. Он заслужил как минимум по совокупности
Так себе аргумент)
Дайте уже Кейну. Мужик заслужил.
2020 - отмена ЗМ, не повезло.
2013 - Рибери в пролете.
И это треблы. А сейчас Бавария даже в финале ЛЧ не играла, у Кейна не рекорд всех времен.
Если ему дадут ЗМ - это будет суперудача.