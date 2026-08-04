  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Родри – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Independent. Кейн – 2-й, Ямаль – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 5-й, Олисе – 9-й, Винисиус – 10-й

0
Родри – главный претендент на «Золотой мяч» по версии The Independent. Кейн – 2-й, Ямаль – 3-й, Мбаппе – 4-й, Месси – 5-й, Олисе – 9-й, Винисиус – 10-й

Британское интернет-издание The Independent составило рейтинг главных претендентов на завоевание «Золотого мяча».

Первое место в списке занял полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Весь топ-10 выглядит так:

1. Родри («Манчестер Сити», Испания);

2. Харри Кейн («Бавария», Англия);

3. Ламин ЯмальБарселона», Испания);

4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

5. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина);

6. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);

7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия);

8. Джуд Беллингем («Реал», Англия);

9. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

10. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48335 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
рейтинги
logoРодри
logoСборная Испании по футболу
logoМанчестер Сити
logoИнтер Майами
logoПСЖ
logoСборная Англии по футболу
logoМайкл Олисе
logoЛамин Ямаль
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoбундеслига Германия
logoКилиан Мбаппе
logoлига 1 Франция
logoХарри Кейн
logoБарселона
logoБавария
logoСборная Норвегии по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoУсман Дембеле
logoМЛС
logoРеал Мадрид
logoДжуд Беллингем
logoЛионель Месси
logoЛа Лига

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
А что сделал и выиграл в этом сезоне Родри вне сборной Испании?
Приз лучшего игрока ЧМ он получил (весьма неоднозначно), на этом и хватит
ОтветAleksey Yashin
А что сделал и выиграл в этом сезоне Родри вне сборной Испании? Приз лучшего игрока ЧМ он получил (весьма неоднозначно), на этом и хватит
Взял 2 кубка и до последнего тура сражался за Апл, как и Холланд, собственно. По такой логике Мбаппе вообще должен быть вне топ-10.
ОтветAleksey Yashin
А что сделал и выиграл в этом сезоне Родри вне сборной Испании? Приз лучшего игрока ЧМ он получил (весьма неоднозначно), на этом и хватит
Что сделал Роналдо в 2002 и Каннаваро в 2006?
Наверное в этом году будет самая спорная награда, кто бы не победил.
Ответmrgtosh
Наверное в этом году будет самая спорная награда, кто бы не победил.
Комментарий скрыт
ОтветAlexZhano__
Комментарий скрыт
Ноль трофеев, вылет в 1/4 ЛЧ
Забавно, что до финального матча ЧМ никто не говорил, чтобы дать Родри лучшего игрока ЧМ и Золотой Мяч
ОтветNik Mercer
Забавно, что до финального матча ЧМ никто не говорил, чтобы дать Родри лучшего игрока ЧМ и Золотой Мяч
Комментарий скрыт
ОтветЗа правду!
Комментарий скрыт
Этот чм как раз показал, что зм взял заслуженно)
По мне так Кейн заслужил больше всех
Ответkokakoka
По мне так Кейн заслужил больше всех
ЧМ он не провалил стал 4-м бомбардиром, второй бомбардир ЛЧ..
1/2 с Баварией, 3 место с Англией это не провал, а с учётом количества мячей вполне себе тянет на ЗМ...
И вообще 2 ЗМ Родри это слишком...
ОтветИван Иванов_1117151974
ЧМ он не провалил стал 4-м бомбардиром, второй бомбардир ЛЧ.. 1/2 с Баварией, 3 место с Англией это не провал, а с учётом количества мячей вполне себе тянет на ЗМ... И вообще 2 ЗМ Родри это слишком...
Ну нет, я не против второго золотого мяча Родри, но он просто не наиграл в моём понимании. Неплохой сезон, не более. У Кейна именно хороший сезон был, просто не выиграл ни лч, ни чм
1/8 ЛЧ. 21/1 стата.
Не ну давайте тогда сразу заранее объявлять, что важен только ЧМ.
Я лично за Кейна. Он заслужил как минимум по совокупности
ОтветForza14Viola
1/8 ЛЧ. 21/1 стата. Не ну давайте тогда сразу заранее объявлять, что важен только ЧМ. Я лично за Кейна. Он заслужил как минимум по совокупности
"совокупности"
Так себе аргумент)
ОтветForza14Viola
1/8 ЛЧ. 21/1 стата. Не ну давайте тогда сразу заранее объявлять, что важен только ЧМ. Я лично за Кейна. Он заслужил как минимум по совокупности
Комментарий скрыт
Роналду должен быть главным претендентом на зм за первый гол в плей-офф ЧМ, просто эпохальное достижение.
ОтветCity 100 points
Роналду должен быть главным претендентом на зм за первый гол в плей-офф ЧМ, просто эпохальное достижение.
Еще и как полагается с пенальти😎
ОтветCity 100 points
Роналду должен быть главным претендентом на зм за первый гол в плей-офф ЧМ, просто эпохальное достижение.
Аймбэкович ещё и грозный Узбекистан в соло разнёс. За такое нужно было и лучшего игрока ЧМ давать сразу.
Да хорош. В Испании лучшего не было. Все хороши как команда. А сезон у Родри плохой, травма еще.
Дайте уже Кейну. Мужик заслужил.
Ответsoldat2212
Да хорош. В Испании лучшего не было. Все хороши как команда. А сезон у Родри плохой, травма еще. Дайте уже Кейну. Мужик заслужил.
Комментарий скрыт
ОтветАндрей Иванов
Комментарий скрыт
У них есть проблема - играют в Бундеслиге. Для Левандовского рекорд по голам в Бундеслиге + общие 69 за сезон - не помогло, "не считается".
2020 - отмена ЗМ, не повезло.
2013 - Рибери в пролете.
И это треблы. А сейчас Бавария даже в финале ЛЧ не играла, у Кейна не рекорд всех времен.
Если ему дадут ЗМ - это будет суперудача.
Лично я за Кейна!
Ну какой родри та.... зм мяч уже давно обесценился. Лучшего на ЧМ та скорее Месси объективно заслуживал, а тут вообще перегибают.
ОтветVlad71080
Ну какой родри та.... зм мяч уже давно обесценился. Лучшего на ЧМ та скорее Месси объективно заслуживал, а тут вообще перегибают.
значит зм месси это объективно?
ОтветVlad71080
Ну какой родри та.... зм мяч уже давно обесценился. Лучшего на ЧМ та скорее Месси объективно заслуживал, а тут вообще перегибают.
Бл.. что вы несете ? Какой Месси ? ЗМ за то что забил Австрии , Иордании , Алжиру и Египту ? Вы совсем что ли упоротые ?
Это тот Родри, который половину сезона в футбол не играл? Как можно ЗМ отдавать человеку, столько пропустившему?
ОтветПолуэктов Пётр
Это тот Родри, который половину сезона в футбол не играл? Как можно ЗМ отдавать человеку, столько пропустившему?
А что - ему уже отдали?.. 🤔
ОтветПолуэктов Пётр
Это тот Родри, который половину сезона в футбол не играл? Как можно ЗМ отдавать человеку, столько пропустившему?
Дембеле же дали в прошлом году
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Флик лично позвонил Родри и убедил его выбрать «Барсу»
Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»
Матч «Торпедо» — «Сочи» перенесен на 8 августа. Гости не смогли вовремя вылететь в Москву: «Отправимся двумя группами из соседних аэропортов»
«Реал» продлил Винисиуса, «Спартак» купил Даку, Родри выбрал «Барсу», золото Тернового на вышке, Ларионов-младший в СКА и другие новости
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Ассоциации футбола Аргентины Тапиа о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
В «Нижнем Новгороде» ответили на слова о «мутном» трансфере Латышонка: «Все стороны это устроило. Вполне понятный и рабочий план действий»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде
«Только «Зенит» может позволить себе до конца бороться на двух фронтах. Есть преимущество в квалификации игроков и длине скамейки». Денис Попов об РПЛ и Кубке
Степашин о работе Шварца в «Динамо»: «Цыплят по осени считают, а у нас – по весне»