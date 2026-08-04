Матч окончен
«Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов» в 1-м туре Кубка России – 1:2. Забили Макаров, Хубулов и Джеффри
«Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала в Кубке России.
«Динамо» Махачкала проиграло «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Уже на 15-й минуте Денис Макаров открыл счет в матче. На 47-й Владимир Хубулов реализовал пенальти. На 63-й Чинеду Джеффри забил победный гол.
Игра проходила на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
Завершен
1 - 2
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Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48185 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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