«Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов» в 1-м туре Кубка России – 1:2. Забили Макаров, Хубулов и Джеффри

«Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала в Кубке России.

«Динамо » Махачкала проиграло «Крыльям Советов » (1:2) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Уже на 15-й минуте Денис Макаров открыл счет в матче. На 47-й Владимир Хубулов реализовал пенальти. На 63-й Чинеду Джеффри забил победный гол.

Игра проходила на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.

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