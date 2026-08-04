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  4. «Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов» в 1-м туре Кубка России – 1:2. Забили Макаров, Хубулов и Джеффри

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«Динамо» Махачкала уступило «Крыльям Советов» в 1-м туре Кубка России – 1:2. Забили Макаров, Хубулов и Джеффри
«Крылья Советов» победили «Динамо» Махачкала в Кубке России.

«Динамо» Махачкала проиграло «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Уже на 15-й минуте Денис Макаров открыл счет в матче. На 47-й Владимир Хубулов реализовал пенальти. На 63-й Чинеду Джеффри забил победный гол.

Игра проходила на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 2
1.86xG1.77
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
79’
Крамарич   Марин
Сандрачук   Сундуков
71’
Мастури   Агаларов
66’
Хубулов   Сердеров
66’
Аззи
65’
63’
  Джеффри
60’
Макаров   Джеффри
Мастури
56’
  Хубулов
47’
2тайм
45’
Олейников   Печенин
45’
Фернандо   Баняц
45’
Витюгов   Бабкин
Аларкон   Аззи
45’
Перерыв
Джабраилов
32’
28’
Фернандо
15’
  Макаров
Джапо   Сандрачук
8’
Динамо Махачкала
Волк, Кагермазов, Зинович, Аларкон, Джапо, Смелов, Джабраилов, Магомедов, Хоссейннежад, Мастури, Хубулов
Запасные: Глушков, Миро, Аларкон, Хубулов, Мрезиг, Лесовой, Мастури, Алибеков, Апшацев, Сандрачук, Джапо, Магомедов
1тайм
Крылья Советов:
Кокарев, Дани Фернандес, Ороз, Лепский, Гальдамес, Фернандо, Витюгов, Макаров, Олейников, Крамарич, Шитов
Запасные: Макаров, Фернандо, Витюгов, Божин, Рассказов, Олейников, Фролов, Маликов, Рахманович, Крамарич, Чернов
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Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48185 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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logoДенис Макаров
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Комментарии

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Удачи крылышкам. 1-2 🫡
Крылья в этом сезоне хороши. И глубина состава качественней стала.
У Крыльев второй состав смотрится не хуже чем основной. Хорошая глубина состава
Не ну тут Роббен нормально исполнил
Евсеев с таблицей в группе кубка России сфоткался уже?
Крылья снова победили. Булатов все более и более интересное впечатление производит. Вероятно, могут стать открытием этого сезона
Красивый гол, ощущение что Макаров кроме как так бить больше ничего не умеет на поле
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Красивый гол, ощущение что Макаров кроме как так бить больше ничего не умеет на поле
зато мало кто так бить издали может в РПЛ
Когда Булатова назначили вместо этого товарища,я вздохнул с облегчением,был Осинькин и Корниленко,теперь Булатов и Панов,команда сражается а это самое главное
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