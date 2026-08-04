«РБ Лейпциг» бесплатно подписал 35-летнего Нюланда. Контракт с вратарем сборной Норвегии – на 2 года
«РБ Лейпциг» подписал Нюланда.
Эрьян Нюланд вернулся в «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2028 года.
Ранее Нюланд играл за «РБ Лейпциг» в сезоне-2022/23.
Последним клубом Нюланда была «Севилья». В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер сборной Норвегии провел 5 матчей и пропустил 8 голов.
Фото: rbleipzig.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «РБ Лейпциг»
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