«РБ Лейпциг» бесплатно подписал 35-летнего Нюланда. Контракт с вратарем сборной Норвегии – на 2 года

«РБ Лейпциг» подписал Нюланда.

Эрьян Нюланд вернулся в «РБ Лейпциг ».

Немецкий клуб объявил о подписании 35-летнего вратаря на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2028 года.

Ранее Нюланд играл за «РБ Лейпциг» в сезоне-2022/23.

Последним клубом Нюланда была «Севилья ». В прошлом сезоне Ла Лиги голкипер сборной Норвегии провел 5 матчей и пропустил 8 голов.

Фото: rbleipzig.com/