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Спортс” запускает спортивную ИИ-видеостудию

Уже несколько лет генеративные технологии являются частью производства нашей видеостудии United от Спортс”. За это время мы выпустили 15 оригинальных документальных фильмов и сериалов для крупнейших онлайн-кинотеатров страны, используя ИИ как адекватный задачам рабочий инструмент.

И сейчас пришло время выделить производство ИИ-видео в отдельное направление.

ТВ-реклама, OLV, SMM, event-контент, key visual, продуктовые ролики без ощущения нейрослопа с экспертным вниманием к спортивным деталям и эксклюзивным клиентским сервисом: если вам необходим качественный спортивный ИИ-контент в нужные сроки и по адекватной цене – пишите на united@sports.ru.

А если вы сами ИИ-креатор с интересом к спорту, хотите расти и работать над большими проектами, присылайте портфолио на united@sports.ru.

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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красавчики, это круто и правильно
--

но с текущим подходом к монетизации видео-контента вам нужно что-то делать - сначала подсадите аудиторию на использование видео, сделайте так, чтобы рутинное посещение для пользователя сводилось к потреблению видео, и только потом так агрессивно откручивайте рекламу

практически не смотрю ваши видео внутри новостей и статей, потому что нереально продраться через столько слоев рекламы, ломает весь пользовательский путь и кайф
--

да, понимаю, что все это для монетизации и задумано. Но если бы ютуб начался с рекламы, он ею бы и закончился
Шоурил, бомба!
Интересно, а что с правами на внешность того же Месси/Роналду?
Раньше делали левые новости, теперь и видео лепить начнут
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