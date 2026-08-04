Спортс” запускает спортивную ИИ-видеостудию

Уже несколько лет генеративные технологии являются частью производства нашей видеостудии United от Спортс”. За это время мы выпустили 15 оригинальных документальных фильмов и сериалов для крупнейших онлайн-кинотеатров страны, используя ИИ как адекватный задачам рабочий инструмент.

И сейчас пришло время выделить производство ИИ-видео в отдельное направление.

ТВ-реклама, OLV, SMM, event-контент, key visual, продуктовые ролики без ощущения нейрослопа с экспертным вниманием к спортивным деталям и эксклюзивным клиентским сервисом: если вам необходим качественный спортивный ИИ-контент в нужные сроки и по адекватной цене – пишите на united@sports.ru .

А если вы сами ИИ-креатор с интересом к спорту, хотите расти и работать над большими проектами, присылайте портфолио на united@sports.ru .