Матч окончен
«Родина» забила 5 голов «Рубину» в 1-м туре Кубка России. У Абдусаламова дубль, Егорычев, Гарибян и Максименко забили по голу
«Родина» забила 5 голов «Рубину» в 1-м туре Кубка России.
«Рубин» крупно проиграл «Родине» на выезде в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:5).
Счет на 13-й минуте открыл нападающий московской команды Магомедхабиб Абдусаламов, на 50-й он сделал дубль.
Затем голами отметились Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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