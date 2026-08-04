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  4. «Родина» забила 5 голов «Рубину» в 1-м туре Кубка России. У Абдусаламова дубль, Егорычев, Гарибян и Максименко забили по голу

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«Родина» забила 5 голов «Рубину» в 1-м туре Кубка России. У Абдусаламова дубль, Егорычев, Гарибян и Максименко забили по голу
«Родина» забила 5 голов «Рубину» в 1-м туре Кубка России.

«Рубин» крупно проиграл «Родине» на выезде в 1-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:5).

Счет на 13-й минуте открыл нападающий московской команды Магомедхабиб Абдусаламов, на 50-й он сделал дубль.

Затем голами отметились Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
4 августа 15:30,
Логотип домашней команды
Родина
Завершен
5 - 0
2.78xG0.53
Логотип гостевой команды
Рубин
Матч окончен
  Максименко
85’
83’
Ходжа
Абдусаламов   Гордюшенко
79’
  Гарибян
78’
Бессмертный   Дятлов
72’
69’
Юкич   Безруков
Фищенко
66’
Егорычев   Рейна
65’
Посо   Ушатов
65’
  Егорычев
58’
52’
Кабутов   Арройо
52’
Моторин   Грипши
52’
Шабанхаджай   Ходжа
  Абдусаламов
50’
2тайм
45’
Лобов   Вуячич
Мещанинов   Крижан
45’
Перерыв
42’
Лобов
  Абдусаламов
13’
9’
Мальдонадо
Родина
Волков, Бессмертный, Тананеев, Мещанинов, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Абдусаламов, Егорычев, Гарибян, Максименко
Запасные: Егорычев, Сиссоко, Мусаев, Айдаров, Свинов, Бакаев, Тимошенко, Посо, Шадринцев, Бессмертный, Мещанинов, Абдусаламов
1тайм
Рубин:
Корец, Лобов, Мальдонадо, Нижегородов, Кабутов, Юкич, Сааведра, Рожков, Кузнецов, Моторин, Шабанхаджай
Запасные: Урозов, Йочич, Юкич, Ставер, Тесленко, Иву, Кабутов, Нигматуллин, Лобов, Моторин, Шабанхаджай, Игнатьев
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ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoРодина Москва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
онлайны
logoРубин
logoFONBET Кубок России
logoАндрей Егорычев
Магомедхабиб Абдусаламов
logoАртем Максименко
logoАртур Гарибян

Комментарии

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Оказывается кроме Даку в Рубине никто не играл, только Даку забивал и играл
ОтветДмитрий Данилов
Оказывается кроме Даку в Рубине никто не играл, только Даку забивал и играл
Еще вратарь другой😅
Там дядя Лёня из Китае скоро приедет? так к размышлению ))
Ответsnowie
Там дядя Лёня из Китае скоро приедет? так к размышлению ))
Сомневаюсь что рубин второй раз хочет в пердив.
Ответsanek_rabona
Сомневаюсь что рубин второй раз хочет в пердив.
Ну конечно))
Рубину пора гастарбайтера Рахимова возвращать 😀
Ответsd4fmwrvz8
Рубину пора гастарбайтера Рахимова возвращать 😀
Ага, еще Слуцкого посоветуйте...
Рубин похоже с похмелья был) Даку отходную выкатил))
Это Рубин так плох или Родина настолько хороша? Сезон покажет, но если хотя бы половина футболистов ФНЛ будет пахать как Максименко, то у нас будет чудеснейший чемпионат!
ОтветRLVedter
Это Рубин так плох или Родина настолько хороша? Сезон покажет, но если хотя бы половина футболистов ФНЛ будет пахать как Максименко, то у нас будет чудеснейший чемпионат!
Первое
ОтветRLVedter
Это Рубин так плох или Родина настолько хороша? Сезон покажет, но если хотя бы половина футболистов ФНЛ будет пахать как Максименко, то у нас будет чудеснейший чемпионат!
Могут, если все карты сложатся. Балтика тоже в первый же сезон высоко забралась
С детства за Родину.
Даку плачет? Без шуток шок
На Кубок плевать конечно, шансов выиграть его - ровно ноль. Но может не стоит так позориться и проигрывать так крупно, да еще Родине? Нынешний главный тренер и игроки знают, что Рубин все-таки не совсем патологический провинциальный-аутсайдер, и поэтому такие проигрыши - это может быть уместно для условных "Химки", но для Рубина перебор, да еще от Родины.
ОтветPasta
На Кубок плевать конечно, шансов выиграть его - ровно ноль. Но может не стоит так позориться и проигрывать так крупно, да еще Родине? Нынешний главный тренер и игроки знают, что Рубин все-таки не совсем патологический провинциальный-аутсайдер, и поэтому такие проигрыши - это может быть уместно для условных "Химки", но для Рубина перебор, да еще от Родины.
Ждём видео беседы между фанатами "Рубина" с трибуны и хотя бы одним смелым игроком их команды =)
ОтветPasta
На Кубок плевать конечно, шансов выиграть его - ровно ноль. Но может не стоит так позориться и проигрывать так крупно, да еще Родине? Нынешний главный тренер и игроки знают, что Рубин все-таки не совсем патологический провинциальный-аутсайдер, и поэтому такие проигрыши - это может быть уместно для условных "Химки", но для Рубина перебор, да еще от Родины.
Чемпионат выиграть тоже шансов ноль, может тогда сразу лапки поднять и вылететь в лучшую лигу мира?
Рубин хоть вторым составом играет?
ОтветОлег Попов
Рубин хоть вторым составом играет?
Да
ОтветИван Турко
Да
Где вы увидели второй состав?)))
Проиграть можно по-разному, на не в Аргентину-Ямайку играть
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