Швеция не поддержит переизбрание Инфантино: «Ему больше нет доверия из-за систематических провалов. Следующий шаг – поиск альтернативного кандидата»

Швеция не поддержит переизбрание Инфантино на пост главы ФИФА.

Швеция объявила об отзыве поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

«На внеочередном заседании правления в понедельник SvFF решила не поддерживать президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах. Решение принято после долгосрочной оценки развития ситуации в ФИФА и в руководстве организации. Оно основано на систематических провалах в руководстве, прозрачности и управлении, что означает, что к руководству Джанни Инфантино больше нет доверия.

Следующим шагом SvFF совместно с УЕФА и другими национальными футбольными ассоциациями будет поиск альтернативного кандидата», – говорится в заявлении Шведского футбольного союза.

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