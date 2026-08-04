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  4. Швеция не поддержит переизбрание Инфантино: «Ему больше нет доверия из-за систематических провалов. Следующий шаг – поиск альтернативного кандидата»

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Швеция не поддержит переизбрание Инфантино: «Ему больше нет доверия из-за систематических провалов. Следующий шаг – поиск альтернативного кандидата»
Швеция не поддержит переизбрание Инфантино на пост главы ФИФА.

Швеция объявила об отзыве поддержки кандидатуры Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

«На внеочередном заседании правления в понедельник SvFF решила не поддерживать президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах. Решение принято после долгосрочной оценки развития ситуации в ФИФА и в руководстве организации. Оно основано на систематических провалах в руководстве, прозрачности и управлении, что означает, что к руководству Джанни Инфантино больше нет доверия.

Следующим шагом SvFF совместно с УЕФА и другими национальными футбольными ассоциациями будет поиск альтернативного кандидата», – говорится в заявлении Шведского футбольного союза.

Европа восстала против Инфантино. Будет вотум недоверия?

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Шведского футбольного союза
logoСборная Швеции по футболу
logoФИФА
logoДжанни Инфантино
Федерация футбола Швеции
logoвысшая лига Швеция
logoУЕФА

Комментарии

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Можно Блаттера вернуть временно до 2029, а там и Трамп освободится.
С позицией европейских стран все понятно. Инфантино в нескольких шагах от отставки. Хотелось-бы более четких высказываний от стран других конфедераций.
ОтветТиджани Бабангида
С позицией европейских стран все понятно. Инфантино в нескольких шагах от отставки. Хотелось-бы более четких высказываний от стран других конфедераций.
Я думаю, эти страны могли просто молча проголосовать против. А тут прям каждый хочет высказаться. Это все из-за Трампа. Слишком близко и много общался Инфантино с ним, вылизывал. Эти тоже лижут, но боятся хозяина. 😁
ОтветТиджани Бабангида
С позицией европейских стран все понятно. Инфантино в нескольких шагах от отставки. Хотелось-бы более четких высказываний от стран других конфедераций.
Другие не настолько самодостаточны, как УЕФА. Да и стоит признать, Инфантино много внимания уделял остальным конфедерациям. Просто УЕФА сама по себе не позволяет деньгам ходить мимо них, тем более в таком количестве как сейчас. Инфантино начал откровенно наглеть, вот и быстренько все против него и объединились.
с Платини, насколько я знаю, сняли все обвинения.
или можно выбрать того советника, который в знак протеста уволился.
Хотел еще предложить штатного жеребьевщика УЕФА Джорджо Маркетти, но че-т примета плохая.
Главное чтоб не альтернативно одарённого. А то знаете как бывает, всегда есть куда падать.
После Авеланжа пошли какие то неправильные генсеки ФИФА
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