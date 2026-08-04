  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Барселона» отдала тер Стегена «Аяксу» в аренду на сезон

Фото
0
«Барселона» отдала тер Стегена «Аяксу» в аренду на сезон

Марк-Андре тер Стеген стал игроком «Аякса». 

Нидерландский клуб объявил о подписании 34-летнего вратаря на правах аренды из «Барселоны». Соглашение рассчитано на один сезон. 

Вторую половину прошлого сезона немецкий футболист провел в «Жироне», которую возглавлял Мичел Санчес, ставший главным тренером «Аякса» в июне. 

Фото: https://ajax.nl/

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?48438 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Аякса»
logoтрансферы
logoМарк-Андре тер Стеген
logoБарселона
logoЛа Лига
logoвысшая лига Нидерланды
logoАякс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Удачи ему, надеюсь без травм сможет отыграть сезончик 👍
Ну для Барсы это особо никак и не влияет, один черт 90% конской ЗП брать приходится на себя
ОтветБускетс это позиция
Ну для Барсы это особо никак и не влияет, один черт 90% конской ЗП брать приходится на себя
Чем лучше он себя проявит, тем выше вероятность, что уйдёт через год и не придётся больше платить ему
ОтветXavIniesta2008-2015
Чем лучше он себя проявит, тем выше вероятность, что уйдёт через год и не придётся больше платить ему
Да не уйдет он до окончания 2028 года, то есть до завершения контракта. Он сейчас получает самые большие выплаты по контракту, ни один клуб не будет ему платить столько. Максимум будет еще одна аренда, а потом уйдет свободным агентом.
мичел второй год арендует тер стегена вместе с собой
Травмы видимо подкосили карьеру, всего 34 а уже года тра три нормально не играет
в символическую аренду))) главное чтобы не сломался
ОтветCopaAmerica
в символическую аренду))) главное чтобы не сломался
Да он вполне мог быть вторым вратарем в «Барсе», но судя по всему, он крайне токсичный тип и Флик не хочет, чтобы он был в команде и портил атмосферу.
С точки зрения игрока и команды - хорошее решение, МАТШу пора бы уже играть постоянно и избавиться от травм.
С финансовой точки зрения для Барселоны - абсолютно ничто: Барселона будет платить 90% зп МАТШа и эта аренда ничего не дает...
ОтветКирилл
С точки зрения игрока и команды - хорошее решение, МАТШу пора бы уже играть постоянно и избавиться от травм. С финансовой точки зрения для Барселоны - абсолютно ничто: Барселона будет платить 90% зп МАТШа и эта аренда ничего не дает...
Аякс собирает мощную команду, возможно что то планируют выиграть, так что Марк Андре думаю не затеряется там
ОтветКирилл
С точки зрения игрока и команды - хорошее решение, МАТШу пора бы уже играть постоянно и избавиться от травм. С финансовой точки зрения для Барселоны - абсолютно ничто: Барселона будет платить 90% зп МАТШа и эта аренда ничего не дает...
Барселона будет платить 80% зп
Штега легенда надо бы возвращаться в футбол! Аякс интересную банду собирает, хоть из старичков, но имена прикольные))
Главное чтоб не было травм. Без них он вполне способен отыграть несколько сезонов на топ уровне.
Величайший кипер в истории Германии! По мнению местных кулес.
Гениально,только платить почти всю зарплату Барса будет.Премию Деку🤣
ОтветXavi6Iniesta8
Гениально,только платить почти всю зарплату Барса будет.Премию Деку🤣
А кто будет платить вратарю который за последние 2 года выходил пару раз из-за травм? Учитывая что зп у него конская
ОтветLena Pepsi
А кто будет платить вратарю который за последние 2 года выходил пару раз из-за травм? Учитывая что зп у него конская
Ну Де Хеа же платили,чем МАТШ хуже
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Семак о сыне Соболева: «Если люди могут хейтить маленького ребенка, это говорит об их воспитании. На настроении Саши это не отражается»
Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»
Глава Ассоциации футбола Аргентины заявил о кампании против сборной на ЧМ: «Перед каждым матчем была какая-то операция. Люди сговорились против команды»
УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов
Семак о Fan ID: «Нужно понять, зачем вообще его вводили. На матче со «Спартаком» летели бутылки, в Воронеже Венделу ухали. Запретили кому-то ходить? Никого не вычислили по камерам»
Соболев объявил бойкот, Баринов опять отличился! Что случилось?
ВидеоСпортс"
«Барса» предлагает чуть более 45 млн евро за Родри. «Сити» хочет больше (Фабрицио Романо)
Товарищеский матч. «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» в Гонконге
Скачивайте ГОЛ и участвуйте в розыгрыше iPhone 17, Apple Watch, AirPods Pro и джерси сборных
Конкурс
«ПСЖ» допускает уход Сафонова или Шевалье через год на фоне трансфера Судзуки. Люка намерен вернуть место в старте (L’Équipe)
Ко всем новостям
Последние новости
«Сельта» арендовала Байындыра у «МЮ» с правом выкупа за 4 млн евро
Новая форма «Локо» глазами болельщиков: репортаж Губиньо с матча Кубка
ВидеоСпортс"
Непомнящий о Сафонове: «В прежние времена был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире. Сейчас нереально – из-за политической конъюнктуры»
«Поддерживаем Инфантино». Федерация футбола Мексики выступила в защиту главы ФИФА
В «Нижнем» ответили на мнения о «мутности» трансфера Латышонка: «Отдать человека в аренду, чтобы он был готов к РПЛ, когда мы снова там окажемся – что в этом плохого? Рабочий план»
«Ювентус» представил третью форму на сезон – черно-золотую с языками пламени
Фото
Семин о трансфере Даку в «Спартак»: «Наконец-то есть шанс выиграть чемпионат»
Лига PARI. Матч «Торпедо» и «Сочи» перенесен, в субботу «Нижний Новгород» сыграет с «Нефтехимиком», «Урал» – с «Уфой»
Диоманде стоит 9,5 млн в Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’’ – новичок «Реала» добавлен в состав
Фэнтези
«Даку – это гарантия минимум 10 мячей. Он станет лучшим бомбардиром «Спартака». Гасилин о форварде