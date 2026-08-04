«Барселона» отдала тер Стегена «Аяксу» в аренду на сезон

Марк-Андре тер Стеген стал игроком «Аякса».

Нидерландский клуб объявил о подписании 34-летнего вратаря на правах аренды из «Барселоны». Соглашение рассчитано на один сезон.

Вторую половину прошлого сезона немецкий футболист провел в «Жироне», которую возглавлял Мичел Санчес, ставший главным тренером «Аякса » в июне.

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