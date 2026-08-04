Генсек ФИФА Графстрем назвал план по продаже прав на ЧМ «печальной чередой событий» в письме к сотрудникам организации: «К счастью, она завершилась тем, что проект был закрыт»

Генсек ФИФА обратился к сотрудникам на фоне скандала с правами на ЧМ.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем высказался о ситуации с коммерческим планом относительно чемпионата мира.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир. Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

Шведский функционер обратился к сотрудникам ФИФА во внутреннем письме, доступ к которому получили СМИ.

«Печальная и достойная порицания череда событий – которые, к счастью, завершились тем, что проект FFE был окончательно закрыт, – как бы мы ни были ими встревожены, не должна затмевать реальность.

Мы все оказались в эпицентре потрясений, которые трудно понять и принять, но я, как генеральный секретарь, призываю вас сосредоточиться на том, что всегда нас объединяло: служении футболу и нашим 211 ассоциациям-членам, работе рука об руку со всеми заинтересованными сторонами и в полном соответствии с Уставом и регламентом ФИФА.

Я заверяю вас, что вы, как члены административного аппарата, будете защищены от политического контекста, в котором мы сейчас находимся. Вам не о чем беспокоиться.

Люди, нестабильные периоды и досадные эпизоды приходят и уходят. Организация, ее миссия и ответственность перед мировым футболом остаются прежними, и поэтому мы всегда должны сохранять профессионализм, объективность и самообладание.

Я благодарю вас за вашу целеустремленность, стойкость и преданность футболу. Я также хочу, чтобы вы знали, что мои двери открыты для вас, и я буду продолжать поддерживать наши команды, нашу работу и нашу миссию каждый час, каждый день, до тех пор, пока мою работу ценят те, кому мы служим.

Прошедшая неделя была необычной и сложной для всех сотрудников ФИФА в наших офисах по всему миру», – заявил Графстрем.