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В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа с просьбой о поддержке на выборах: «Чистая выдумка»
В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа.

В ФИФА опровергли контакты Джанни Инфантино с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне утраты поддержки футбольных ассоциаций.

Ранее появилась информация о созвоне Инфантино с чиновниками кабинета Трампа – утверждалось, что глава ФИФА хочет попросить американских политиков о поддержке на следующих выборах. Впоследствии эти сообщения опроверг помощник госсекретаря США Дилан Джонсон.

«Президент ФИФА в последние дни не звонил ни президенту США, ни кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», – приводит слова представителя ФИФА журналист Бен Джейкобс.

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Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
logoДжанни Инфантино
logoДональд Трамп
logoМЛС
logoФИФА
logoПолитика
logoСборная США по футболу

Комментарии

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созвона не было, поехал на поклон лично
Такие опровержения только подкрепляют факт созвона)
ОтветПетрович
Такие опровержения только подкрепляют факт созвона)
возможно, Джанни звонил, но Донни не взял трубку. Вот созвона и не получилось.
В последнее время понятие "опровергнуть" используется совершенно неправильно.
По нормам русского языка опровергнуть - значит доказать ложность каких-либо утверждений, привести хотя бы какие-то факты против, а не просто сказать "вы все врете".
Так что ничего они не опровергли.
ОтветИван Стрелков
В последнее время понятие "опровергнуть" используется совершенно неправильно. По нормам русского языка опровергнуть - значит доказать ложность каких-либо утверждений, привести хотя бы какие-то факты против, а не просто сказать "вы все врете". Так что ничего они не опровергли.
Это работает и в другую сторону, есть неопровержимые доказательства того что он связывался по тому или иному вопросу
ОтветИван Стрелков
В последнее время понятие "опровергнуть" используется совершенно неправильно. По нормам русского языка опровергнуть - значит доказать ложность каких-либо утверждений, привести хотя бы какие-то факты против, а не просто сказать "вы все врете". Так что ничего они не опровергли.
В смысле!? 😁
А как в данном случае сделать, взять детализацию всех телефонов, к которым он имел и мог иметь доступ?
Но вместе с тем отмечают, что это была хорошая, красивая сделка
У нас на ФИФЕ не звонЯт, а звОнят!
Пырышки-пупырышки, Трампы-Инфантинушки
ОтветJ_S
У нас на ФИФЕ не звонЯт, а звОнят! Пырышки-пупырышки, Трампы-Инфантинушки
взорнул!
Шлюшка не принесла папочке в зубах сделку. С такими не разговаривают
Чистая выдумка, мы не стали брать трубку.
Походу этот созвон и будет последним гвоздём в крышку гроба!
Голосовыми в Макс пообщались
уже проходили недавно:
не было звонка.
через день:
звонок всё-таки был
ОтветReneHoseman
уже проходили недавно: не было звонка. через день: звонок всё-таки был
Вот тут да. Вон уже помощники Трампа включились в борьбу...
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