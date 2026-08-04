В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа с просьбой о поддержке на выборах: «Чистая выдумка»
В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа.
В ФИФА опровергли контакты Джанни Инфантино с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне утраты поддержки футбольных ассоциаций.
Ранее появилась информация о созвоне Инфантино с чиновниками кабинета Трампа – утверждалось, что глава ФИФА хочет попросить американских политиков о поддержке на следующих выборах. Впоследствии эти сообщения опроверг помощник госсекретаря США Дилан Джонсон.
«Президент ФИФА в последние дни не звонил ни президенту США, ни кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», – приводит слова представителя ФИФА журналист Бен Джейкобс.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Комментарии
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По нормам русского языка опровергнуть - значит доказать ложность каких-либо утверждений, привести хотя бы какие-то факты против, а не просто сказать "вы все врете".
Так что ничего они не опровергли.
А как в данном случае сделать, взять детализацию всех телефонов, к которым он имел и мог иметь доступ?
Пырышки-пупырышки, Трампы-Инфантинушки
не было звонка.
через день:
звонок всё-таки был