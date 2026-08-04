В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа с просьбой о поддержке на выборах: «Чистая выдумка»

В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа.

В ФИФА опровергли контакты Джанни Инфантино с администрацией президента США Дональда Трампа на фоне утраты поддержки футбольных ассоциаций.

Ранее появилась информация о созвоне Инфантино с чиновниками кабинета Трампа – утверждалось, что глава ФИФА хочет попросить американских политиков о поддержке на следующих выборах. Впоследствии эти сообщения опроверг помощник госсекретаря США Дилан Джонсон.

«Президент ФИФА в последние дни не звонил ни президенту США, ни кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», – приводит слова представителя ФИФА журналист Бен Джейкобс.