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  4. Геннадий Морозов: «Было бы красиво, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке» с титулом. Артем не бог, но хороший игрок, он принес большую пользу российскому футболу»

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Геннадий Морозов: «Было бы красиво, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке» с титулом. Артем не бог, но хороший игрок, он принес большую пользу российскому футболу»
Геннадий Морозов: хотелось бы, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке».

Бывший защитник «Спартака» Геннадий Морозов поддержал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

«Хотелось бы, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке». Он свое в клубе не доиграл. Артем положительно бы воздействовал психологически на команду. Тут главное – какое к нему было бы отношение внутри клуба.

Мое мнение, что если он в «Спартаке» начал карьеру, то закончить ее нужно там. Для него это было бы лучшее. Было бы красиво закончить с титулом. Дзюба не бог, но хороший игрок, он принес большую пользу российскому футболу. Он бы помог «Спартаку», – сказал Морозов. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Геннадий Морозов
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoАртем Дзюба

Комментарии

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Кому красиво то? Дзюбе только, да агенту его. Всем остальным будет некрасиво.
ОтветЕвгений Сидоров
Кому красиво то? Дзюбе только, да агенту его. Всем остальным будет некрасиво.
Комментарий скрыт
Ответ21 Век
Комментарий скрыт
Такие как вы и шарфик бы напялили на шею, на котором Артёмка потоптался)
Было красиво,когда Андрей Тихонов заканчивал карьеру в Спартаке...А Дзюба,это не то...
Интересное отношение к Спартаку.
Как будто речь идет не о профессиональном футбольном клубе, а о благотворительной организации.
Ответmad butcher
Интересное отношение к Спартаку. Как будто речь идет не о профессиональном футбольном клубе, а о благотворительной организации.
Ну судя по трансферам, Спартак не так далек от таких организаций, как кажется. )
Подписать контракт на одну неделю и выпустить в Кубке против какого нибудь пердива, дать забить мяч. Фантазирую.😁 Чего они такие глупые со своими фантазиями? Про болельщиков совсем не думают? Да и как потоптался на футболке КБ, разве такое прощается?
Ответold_wolf
Подписать контракт на одну неделю и выпустить в Кубке против какого нибудь пердива, дать забить мяч. Фантазирую.😁 Чего они такие глупые со своими фантазиями? Про болельщиков совсем не думают? Да и как потоптался на футболке КБ, разве такое прощается?
По шарфу
Ответevgeny1976
По шарфу
Да. Точно. Думал про розу, написал футболка. 😁
Было бы красиво, если бы ветераны заткнулись. Домой к себе его возьми, Гена.
Пусть в дрочильном клубе заканчивает, хорошее завершение карьеры будет)
Как же они надоели его пристраивать в Спартак. Почему именно к нам? Воспитанник? Но ведь по большому счету как игрок он реализовался в зените, пусть там и заканчивает.
красиво это когда РФС и вся сборная России прогнулась по Дзюбу чтоб рекорд побить 🤣🤣🤣🤣🤣
красиво он должен закончить был в своём родном Зените из Санкт-Петербурга
ОтветВиктор Кульков
красиво это когда РФС и вся сборная России прогнулась по Дзюбу чтоб рекорд побить 🤣🤣🤣🤣🤣 красиво он должен закончить был в своём родном Зените из Санкт-Петербурга
Долгих лет тебе
Дорогой.
интересно во сколько это обошлось дзюбе чтобы каждый сказал в интервью как хорошо бы дзюбе в спартаке закончить
Пусть красиво в ЗПРФ заканчивает. Мы не против. А нам он и на ### не нужен. Кому продалсяза 30 сребренников, там пусть и заканчивает..... или кончает. Как хочет.
ОтветАлексей Маликов
Пусть красиво в ЗПРФ заканчивает. Мы не против. А нам он и на ### не нужен. Кому продалсяза 30 сребренников, там пусть и заканчивает..... или кончает. Как хочет.
В руку
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