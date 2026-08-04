Геннадий Морозов: «Было бы красиво, если бы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке» с титулом. Артем не бог, но хороший игрок, он принес большую пользу российскому футболу»

Геннадий Морозов: хотелось бы, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке».

Бывший защитник «Спартака » Геннадий Морозов поддержал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

«Хотелось бы, чтобы Дзюба закончил карьеру в «Спартаке». Он свое в клубе не доиграл. Артем положительно бы воздействовал психологически на команду. Тут главное – какое к нему было бы отношение внутри клуба.

Мое мнение, что если он в «Спартаке» начал карьеру, то закончить ее нужно там. Для него это было бы лучшее. Было бы красиво закончить с титулом. Дзюба не бог, но хороший игрок, он принес большую пользу российскому футболу. Он бы помог «Спартаку», – сказал Морозов.

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