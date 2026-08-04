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  4. Санчо тренируется на базе «Фликстона» из 10-й лиги Англии после ухода из «МЮ»

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Санчо тренируется на базе «Фликстона» из 10-й лиги Англии после ухода из «МЮ»
Санчо тренируется с клубом из 10-й лиги Англии.

Джейдон Санчо тренируется с клубом из низших лиг Англии после ухода из «Манчестер Юнайтед».

26-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, поддерживает форму на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона страны, сообщает ESPN. Тренировочный комплекс клуба находится в нескольких километрах от базы «МЮ».

«Хочу уточнить, что Джейдон не был на испытательном сроке в клубе и не участвовал ни в каких обсуждениях трансфера. Он просто воспользовался нашей площадкой для индивидуальной тренировки, чтобы поддерживать физическую форму и подготовиться к следующей главе своей карьеры.

Мы благодарим Джейдона за то, что он выбрал «Фликстон» в качестве места для тренировок, и желаем ему успехов на следующем этапе его карьеры, который, несомненно, будет намного выше того уровня, на котором мы выступаем сейчас», – сказал владелец «Фликстона» Кристофер Гарсия в заявлении, опубликованном в клубном инстаграме.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoДжейдон Санчо
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Фликстон

Комментарии

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Деле Алли 2.0. Тот правда ещё раньше начал сдуваться. В 23-24 года.
ОтветЕвгений Сидоров
Деле Алли 2.0. Тот правда ещё раньше начал сдуваться. В 23-24 года.
Так этот уже закончил.
Ппц 26 лет, уже половина трансферного окна прошла, а он до сих пор без клуба. Что у него за требования, раз да же средние клубы его не подписывают.
Ответmrgtosh
Ппц 26 лет, уже половина трансферного окна прошла, а он до сих пор без клуба. Что у него за требования, раз да же средние клубы его не подписывают.
Видимо, дело ещё в физической форме и поведении, раз даже родные пчёлки не помогают
Ответmrgtosh
Ппц 26 лет, уже половина трансферного окна прошла, а он до сих пор без клуба. Что у него за требования, раз да же средние клубы его не подписывают.
Не так мыслишь. Не требования, а что он может предложить условному борнмонту где нужна пахать за двоих по 12км каждый матч или середняку тоттенхему или вилле где нужно пахать + таланты проявлять+ креативность и голы. Кому и что он может предложить? Он заработал сколько хотел и хочет просто тусить и играть в плестейшн
поддерживает форму на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона страны
У клуба из десятого дивизиона есть база , тренировочный комплекс .... Удивительно для меня
ОтветБорис Борисович
поддерживает форму на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона страны У клуба из десятого дивизиона есть база , тренировочный комплекс .... Удивительно для меня
Так Санчоус еще и заявил, что только у Сити и МЮ база лучше этой)
ОтветБорис Борисович
поддерживает форму на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона страны У клуба из десятого дивизиона есть база , тренировочный комплекс .... Удивительно для меня
Загнивающая Британия :)
Ожидаемый конец для типичного переоценённого шута 🤡
ОтветArty K.
Ожидаемый конец для типичного переоценённого шута 🤡
Как раз он уровень 10го дивизиона, короче где угодно но не АПЛ (хотя, в шипе он бы наверное ещё сильнее слился бы с массой). Я до сих пор не понимаю, чем он в Астон Вилле был лучше Бэйли, что вернулся после аренды в Роме.
Тенденция однако, кто из Дортмунда приходит, то так же и спокойно уходят...
ОтветLars 09
Тенденция однако, кто из Дортмунда приходит, то так же и спокойно уходят...
Конечно конечно, один из лучших игроков РМ и лучший игрок сборной Англии из Дортмунда. Лучший игрок МС и лучший игрок сборной Норвегии, которые выбили Бразилию с ЧМ из Дортмунда.
Кстати последний обладатель ЗМ тоже из Дортмунда и он является лидером сильнейшего клуба Европы.
ОтветМикель Артета 65%
Конечно конечно, один из лучших игроков РМ и лучший игрок сборной Англии из Дортмунда. Лучший игрок МС и лучший игрок сборной Норвегии, которые выбили Бразилию с ЧМ из Дортмунда. Кстати последний обладатель ЗМ тоже из Дортмунда и он является лидером сильнейшего клуба Европы.
Комментарий удален модератором
У Дортмунда сейчас смотрю пол состава ушло, кто трансфер, кто бесплатно и нет вингеров. И даже им он ненужен)
Это позор. Не мог выбрать хотя бы топ клуб с топ базой из сша или пустыни? Или из Европы. Сменить обстановку. Надо скатываться до такого? А где родная Боруссия? Отфутболила?
Чел уже выиграл эту жизнь своим контрактом с Мю
Так ему и надо
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