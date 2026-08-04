Санчо тренируется на базе «Фликстона» из 10-й лиги Англии после ухода из «МЮ»

Санчо тренируется с клубом из 10-й лиги Англии.

Джейдон Санчо тренируется с клубом из низших лиг Англии после ухода из «Манчестер Юнайтед ».

26-летний полузащитник, находящийся в статусе свободного агента, поддерживает форму на базе «Фликстона» из 10-го дивизиона страны, сообщает ESPN. Тренировочный комплекс клуба находится в нескольких километрах от базы «МЮ».

«Хочу уточнить, что Джейдон не был на испытательном сроке в клубе и не участвовал ни в каких обсуждениях трансфера. Он просто воспользовался нашей площадкой для индивидуальной тренировки, чтобы поддерживать физическую форму и подготовиться к следующей главе своей карьеры.

Мы благодарим Джейдона за то, что он выбрал «Фликстон» в качестве места для тренировок, и желаем ему успехов на следующем этапе его карьеры, который, несомненно, будет намного выше того уровня, на котором мы выступаем сейчас», – сказал владелец «Фликстона» Кристофер Гарсия в заявлении, опубликованном в клубном инстаграме.