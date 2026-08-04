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  4. Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает, берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их объединить?»

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Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает, берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их объединить?»
Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает».

Геннадий Орлов прокомментировал переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт до 2029 года.

«Настораживает. Тренер – испанец, они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их всех объединить? Если ему удастся – флаг в руки! Это очень сложно.

Они должны быть привержены единой системе, тренерской мысли. Надо объединить их всех и этот эгоизм меньше проявлялся, больше была работа на команду», – заявил комментатор в программе «Такой футбол» на ВидеоСпортсе’‘.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoКристофер Мартинс Перейра
logoХуан Карлос Карседо
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoМирлинд Даку
logoтрансферы
logoСпартак
logoГеннадий Орлов

Комментарии

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Дельфина же адаптировали в Зените, а это то еще животное )
ОтветМиша Нецветаев
Дельфина же адаптировали в Зените, а это то еще животное )
Но в Спартаке же не адаптировали …
Ответmot1v
Но в Спартаке же не адаптировали …
Спартаке он играл уже
Мне интересно, какая разница Орлову, что там, да как в Спартаке? За Зенит переживал бы. 😊 Или хотел Даку в Зенит? Жаба поддушивает? 😊
Ответold_wolf
Мне интересно, какая разница Орлову, что там, да как в Спартаке? За Зенит переживал бы. 😊 Или хотел Даку в Зенит? Жаба поддушивает? 😊
Кстати да, есть такое ощущение)
Ответold_wolf
Мне интересно, какая разница Орлову, что там, да как в Спартаке? За Зенит переживал бы. 😊 Или хотел Даку в Зенит? Жаба поддушивает? 😊
Ну если тебе действительно интересно какая разница Орлову, то посмотри эту передачу и всё станет ясно. А если коротко, то у него просто спросили его мнения, и он его высказал(причём вполне профессионально) Ну а насчёт переживаний - в его возрасте это вряд ли уместно, разве что по привычке испытывает лёгкую симпатию своему местному клубу.
бразильцы, испанцы и мартинс - действительно, как они уживаются? 🤔
ОтветJESUSCHRIST
бразильцы, испанцы и мартинс - действительно, как они уживаются? 🤔
Смешно он сказал. Видимо, не знает, что Мартинс люксембуржец. Или выговорить не смог. 😃
ОтветJESUSCHRIST
бразильцы, испанцы и мартинс - действительно, как они уживаются? 🤔
Комментарий скрыт
То ли дело Зенит - девять бразильцев, объединяй не хочу!
ОтветAleksey Yashin
То ли дело Зенит - девять бразильцев, объединяй не хочу!
Девять бразильцев и ваш Дивеев, попрошу! :)
ОтветAleksey Yashin
То ли дело Зенит - девять бразильцев, объединяй не хочу!
Самобытный клуб таков и больше никаков.
На крыше дома он стоит, За ветром бдительно следит И никогда нам лгать не станет, Откуда нынче ветер тянет(с)
ОтветМукунку хороший
На крыше дома он стоит, За ветром бдительно следит И никогда нам лгать не станет, Откуда нынче ветер тянет(с)
Флюгер?
Не понимаю этого распространенного мнения что у Даку сложный, своеобразный характер, я не замечал за ним каких то прям скандалов по типу Кордоба. Но вот что интересно, когда были слухи про Кордобу в Спартаке никто не говорил что что то не так с характером
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Не понимаю этого распространенного мнения что у Даку сложный, своеобразный характер, я не замечал за ним каких то прям скандалов по типу Кордоба. Но вот что интересно, когда были слухи про Кордобу в Спартаке никто не говорил что что то не так с характером
в ЦСКА же его не взяли именно поэтому.
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Не понимаю этого распространенного мнения что у Даку сложный, своеобразный характер, я не замечал за ним каких то прям скандалов по типу Кордоба. Но вот что интересно, когда были слухи про Кордобу в Спартаке никто не говорил что что то не так с характером
Когда про Даку были только слухи, тоже как то помалкивали.
Толи дело зенитушка с девятью бразильцами
Какой дешевый наброс. Да, в клубах много легионеров из разных стран. И в мировом футболе еще же не случалось такого, чтобы легионеров объединяли. Это если случится произойдёт впервые в мировой истории футбола!

"они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером"

Дорогостоящие бразильцы и аргентинцы со странными характерами - это многочисленные трансферы Зенита. И как, справляются? Не говоря уже про Глушенкова и Соболева. А почему у других то проблемы должны возникнуть?

И как проявляются характер Даку? Все вспоминают историю, когда он играл за сборную. Но в Рубине его якобы своеобразный характер никак не проявлялся. Конфликтов внутри клуба у него ни с кем не было, хотя играл он за эти годы с огромным числом футболистов из Сербии и Черногории.

"У них там испанцы, бразилец и Мартинс"

Орлов не знает, какую страну представляют Мартинс? Люксембург!
А еще в Спартаке играют представители других стран: Аргентина, Коста-Рика, Португалия, Сербия, Камерун и Гана.
ОтветEvgeny Valyaev
Какой дешевый наброс. Да, в клубах много легионеров из разных стран. И в мировом футболе еще же не случалось такого, чтобы легионеров объединяли. Это если случится произойдёт впервые в мировой истории футбола! "они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером" Дорогостоящие бразильцы и аргентинцы со странными характерами - это многочисленные трансферы Зенита. И как, справляются? Не говоря уже про Глушенкова и Соболева. А почему у других то проблемы должны возникнуть? И как проявляются характер Даку? Все вспоминают историю, когда он играл за сборную. Но в Рубине его якобы своеобразный характер никак не проявлялся. Конфликтов внутри клуба у него ни с кем не было, хотя играл он за эти годы с огромным числом футболистов из Сербии и Черногории. "У них там испанцы, бразилец и Мартинс" Орлов не знает, какую страну представляют Мартинс? Люксембург! А еще в Спартаке играют представители других стран: Аргентина, Коста-Рика, Португалия, Сербия, Камерун и Гана.
С Португалии кто?
ОтветИлья Николаев
С Португалии кто?
Фернандеш
Лучше собрать два состава бразильце: - добавил Гена
Гена, у нас в Зените тоже кого только нет, это ещё не о чём не говорит, да и какая тебе впринципе разница, пусть со своей кухней разбираются сами
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