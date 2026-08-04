Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает, берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их объединить?»
Орлов о трансфере Даку в «Спартак»: «Настораживает».
Геннадий Орлов прокомментировал переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак». Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт до 2029 года.
«Настораживает. Тренер – испанец, они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером. У них там испанцы, бразилец и Мартинс – как их всех объединить? Если ему удастся – флаг в руки! Это очень сложно.
Они должны быть привержены единой системе, тренерской мысли. Надо объединить их всех и этот эгоизм меньше проявлялся, больше была работа на команду», – заявил комментатор в программе «Такой футбол» на ВидеоСпортсе’‘.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
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"они берут дорогостоящего албанца с очень своеобразным характером"
Дорогостоящие бразильцы и аргентинцы со странными характерами - это многочисленные трансферы Зенита. И как, справляются? Не говоря уже про Глушенкова и Соболева. А почему у других то проблемы должны возникнуть?
И как проявляются характер Даку? Все вспоминают историю, когда он играл за сборную. Но в Рубине его якобы своеобразный характер никак не проявлялся. Конфликтов внутри клуба у него ни с кем не было, хотя играл он за эти годы с огромным числом футболистов из Сербии и Черногории.
"У них там испанцы, бразилец и Мартинс"
Орлов не знает, какую страну представляют Мартинс? Люксембург!
А еще в Спартаке играют представители других стран: Аргентина, Коста-Рика, Португалия, Сербия, Камерун и Гана.