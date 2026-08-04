ЦСКА обыграл «Локомотив» по пенальти в Кубке – Бориско отразил удар Сильянова в серии

«Локомотив» проиграл ЦСКА по пенальти в 1-м туре Кубка России.

«Локомотив » проиграл ЦСКА в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 4:5 пен.).

Матеус Рейс открыл счет в первом тайме, железнодорожники отыгрались в самом конце благодаря голу Александра Сильянова. В серии послематчевых пенальти точнее оказался ЦСКА: новичок армейцев Максим Бориско отразил удар Сильянова.

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