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  4. ЦСКА обыграл «Локомотив» по пенальти в Кубке – Бориско отразил удар Сильянова в серии

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ЦСКА обыграл «Локомотив» по пенальти в Кубке – Бориско отразил удар Сильянова в серии
«Локомотив» проиграл ЦСКА по пенальти в 1-м туре Кубка России.

«Локомотив» проиграл ЦСКА в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 4:5 пен.).

Матеус Рейс открыл счет в первом тайме, железнодорожники отыгрались в самом конце благодаря голу Александра Сильянова. В серии послематчевых пенальти точнее оказался ЦСКА: новичок армейцев Максим Бориско отразил удар Сильянова.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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онлайны
logoМаксим Бориско
logoАлександр Сильянов
logoМатеус Рейс

Комментарии

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а чем болельщики цска так провинились, что вторую игру подряд их принуждают смотреть игру под комментарий шнякина?
ОтветAltHurrep
а чем болельщики цска так провинились, что вторую игру подряд их принуждают смотреть игру под комментарий шнякина?
новые истории привез: про креветку, разбивающую ракушку краба. Про свой сотряс, как он забыл имя товарища. Вот второй случай кажется имеет прямое отношение к тому как он комментирует
ОтветМосковские Куницы
новые истории привез: про креветку, разбивающую ракушку краба. Про свой сотряс, как он забыл имя товарища. Вот второй случай кажется имеет прямое отношение к тому как он комментирует
Это просто жуть. Тамада
Если когда-нибудь случится серия пенальти, где в воротах будут стоять Лантратов и Максименко, она попадет в книгу рекордов Гиннесса по своей продолжительности
ОтветЭдуардо Силва
Если когда-нибудь случится серия пенальти, где в воротах будут стоять Лантратов и Максименко, она попадет в книгу рекордов Гиннесса по своей продолжительности
Да не, кто-то мимо ворот из полевых ударит все таки хоть раз.
ОтветRB Zhora
Да не, кто-то мимо ворот из полевых ударит все таки хоть раз.
С такими кадрами на воротах как раз можно не рисковать и бить низом по центру)
вот так мы с удивлением узнаем, что можно локтем в лицо можно бить в своей штрафной безнаказанно. судья конечно откровенно зевнул этот момент
Ответhammers
вот так мы с удивлением узнаем, что можно локтем в лицо можно бить в своей штрафной безнаказанно. судья конечно откровенно зевнул этот момент
Да уже без удивления. Несколько лет назад Чалову нос сломали в штрафной Сочи, тоже ничего не дали.
Ответhammers
вот так мы с удивлением узнаем, что можно локтем в лицо можно бить в своей штрафной безнаказанно. судья конечно откровенно зевнул этот момент
Кто там тебя ударил, пожалуйся
Хоть убей, не понимаю, судей. Ну если ты добавил 5 минут, ну дай сыграть 5 минут. 2 минуты штрафной организовывали, плюс гол
И ты свистишь окончание матча, когда одна из команд в атаке на 5 минуте и 20 секунде.
Ладно бы мяч в центре поля катали, но там атаки идут
ОтветZakharrrr
Хоть убей, не понимаю, судей. Ну если ты добавил 5 минут, ну дай сыграть 5 минут. 2 минуты штрафной организовывали, плюс гол И ты свистишь окончание матча, когда одна из команд в атаке на 5 минуте и 20 секунде. Ладно бы мяч в центре поля катали, но там атаки идут
Он поплыл. Ему бы дать свисток к серии пенальти. Все. Ну не может человек больше
ОтветZakharrrr
Хоть убей, не понимаю, судей. Ну если ты добавил 5 минут, ну дай сыграть 5 минут. 2 минуты штрафной организовывали, плюс гол И ты свистишь окончание матча, когда одна из команд в атаке на 5 минуте и 20 секунде. Ладно бы мяч в центре поля катали, но там атаки идут
А вдруг локо ещё бы забил? В его планы это не входило
Шнякин полное недоразумение.
Ответnick-basil
Шнякин полное недоразумение.
Он просто вызывает рвоту. Отвратителен и мерзок.
Бориско начал карьеру в ЦСКА с выигранной серии пенальти. Хорошее начало.
ОтветRos4lf1
Бориско начал карьеру в ЦСКА с выигранной серии пенальти. Хорошее начало.
С ним просто как то спокойней смотреть игру чем с Торопом.
ОтветAlex Filippov_1116679085
С ним просто как то спокойней смотреть игру чем с Торопом.
Вот вот! Точно блин! Сам себя на этой мысли весь матч ловил!
Что Шнякин делает в профессии? Не возможно слушать. Мяч у него заскулил, рука лицо.
Ну, так-то это пенальти. Локтем разбил человеку лицо.
ОтветOnion
Ну, так-то это пенальти. Локтем разбил человеку лицо.
после матча ЭСК скажет, что кровь есть, но оттенок не тот
Все по классике. Сели в концовке в автобус и пропустили. Тренеры меняются, а проблема остаётся.
ОтветRos4lf1
Все по классике. Сели в концовке в автобус и пропустили. Тренеры меняются, а проблема остаётся.
Самая главная проблема не в «автобусе», а в отсутствии нормальных нападающих: 21 удар по воротам, 8 ударов в створ и 1 гол от защитника.
ОтветКирилл
Самая главная проблема не в «автобусе», а в отсутствии нормальных нападающих: 21 удар по воротам, 8 ударов в створ и 1 гол от защитника.
На фанке раз 5 парни очень тепло и по-доброму скандировали фамилию некого Шевелева )
Битва хромых косых.
Будет больно, но я посмотрю.
Ответmot1v
Битва хромых косых. Будет больно, но я посмотрю.
Месье знает толк
Ответmot1v
Битва хромых косых. Будет больно, но я посмотрю.
как бы ни было больно - но да
составы, что у нас, что у коней - плакать хочется
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