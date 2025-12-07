Пике о шансах «Барсы» на трофеи: «Они претендуют на все, играя в том же стиле, что в прошлом сезоне. В ЛЧ будет непросто – есть сильные «Арсенал» и «ПСЖ», «Реал» и «Бавария»

Жерар Пике: «Барселона» претендует на все, они играют как в прошлом сезоне.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике уверен, что каталонцы могут претендовать на все трофеи в этом сезоне.

«Думаю, дело гораздо больше в шумихе вокруг, чем в том, что происходит на поле. Они играют в том же стиле, что и в прошлом сезоне. Очень атакующая команда, много рискующая, но в то же время устраивающая отличное шоу, чего, в конечном счете, и хотят люди. Они много забивают и пропускают, как и следовало ожидать от системы Флика . Думаю, они претендуют на все [трофеи].

И в Европе? Да, почему бы и нет? Очевидно, что сейчас в Европе есть очень сильные проекты, и похоже, что они рано или поздно выиграют Лигу чемпионов. Например, «Арсенал » или «ПСЖ», который уже выиграл ее в прошлом году.

Добавьте к этому «Реал » или «Баварию», которая, как мне кажется, прибавила с Компани, так что, очевидно, будет непросто», – сказал Пике.