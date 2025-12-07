Галактионов после 4:2 с «Сочи»: «Локомотив» провел работу над ошибками в эпизодах, где ранее терял очки. Игроки по‑новому раскрываются и проводят один из лучших сезонов в карьере»

Михаил Галактионов: «Локомотив» провел работу над ошибками.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги осенней части сезона для команды.

В сегодняшнем матче 18-го тура Мир РПЛ «Локомотив » в гостях обыграл «Сочи » со счетом 4:2.

– Хороший матч по результату и качеству игры. Спасибо огромное ребятам, команде за то, что правильно услышали сегодняшний посыл и посыл на этой неделе в целом. Мы разговаривали, общались. Не перенакачивали, самое главное. Но правильно оценили ситуацию, что этот матч важнейший. И что все силы необходимо бросить, вытащить из себя.

Понятно, что усталость накапливается, но матч был важный, чтобы двигаться вперед. Поэтому огромное спасибо команде, что провели матч в таком ключе.

– Как бы вы оценили итоги первой части сезона для команды?

– Итоги нормальные, хорошие. Можно было бы сделать лучше? Можно. Безусловно, были матчи, где мы могли быть еще лучше по результату, выше по таблице. Но, как говорится, каждый матч – это отдельный этап, где мы для себя берем положительные моменты. Моменты, когда необходимо что‑то улучшить.

Думаю, мы провели работу над ошибками в тех эпизодах, где мы ранее упускали очки. И больше такого себе не позволяем. Это касается и характера матчей, и группы выхода игроков на замену, или модели игры, где новые роли получают футболисты. Игроки по‑новому раскрываются и проводят один из лучших сезонов в своей карьере. Потому ребята молодцы. Еще раз с победой. Двигаемся только вперед, – сказал Галактионов.