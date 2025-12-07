Биджиев об отставке из «Динамо» Махачкала: «Результата нет, как главный тренер я несу ответственность и пишу заявление. По-другому в данной ситуации быть не может, наверное»

Биджиев об отставке из «Махачкалы»: результата нет, я несу ответственность.

Хасанби Биджиев объяснил свое решение подать в отставку с поста главного тренера махачкалинского «Динамо ».

Дагестанский клуб дома уступил «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ . «Динамо » идет на 13-м месте в таблице.

– Результата у нас нет, соответственно, я, как главный тренер, несу ответственность и пишу заявление, покидаю пост главного тренера команды «Динамо». Наверное, по‑другому в данной ситуации быть не может.

Была сложная ситуация начиная с первого тайма, но наши ребята в очередной раз проявили характер, не сбрасывали обороты, оказывали давление на соперника. И даже во втором тайме мы оказывали давление, но, к сожалению, было сложно забить, тем более соперник выпустил пятого защитника, что говорит о том, что «Пари НН » больше оборонялся. У нас были моменты, но забить не смогли.



Мы не имели права получать красную карточку. Что касается пенальти, насколько я понял, у судей на ВАР были сомнения, рефери подозвали к монитору. Он смотрел, оставил свое решение в силе. Хотя эксперты говорят, что там была желтая карточка, потому что игрок пробросил мяч в сторону от ворот, а это не фол последней надежды.

– Никита Глушков объяснил, что произошло в том моменте?

– Поддался на провокацию, чего не имел права делать. Я прекрасно видел, что этот игрок провоцировал и его, и Сундукова до этого. Обращали внимание судьи, но это все было мимо ушей арбитра. В итоге получилось так, что поддались на провокацию, заработали на ровном месте красную карточку, – сказал Биджиев.