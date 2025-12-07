Фанат «Бетиса» ударил болельщика «Барсы», когда тот праздновал гол каталонцев во время матча. Часть зрителей поддержала нападавшего: «Так ему и надо!»
Фаната «Барсы» избили во время матча с «Бетисом».
Фанат «Бетиса» напал на другого болельщика, предположительно поддерживавшего «Барселону», во время матча команд в Ла Лиге. Встреча проходила в Севилье и завершилась победой гостей со счетом 5:3.
Видео инцидента опубликовала Marca. На кадрах видно, как фанат «Бетиса» наносит сильный удар, сбивая человека ног. Это случилось в момент празднования одного из голов каталонцев.
Некоторые из присутствующих рядом зрителей осудили нападавшего и сделали ему замечание. При этом отмечается, что часть болельщиков одобряла действия бьющего, произнося: «Так ему и надо».
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1116 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости