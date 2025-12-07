Фанат «Бетиса» ударил болельщика «Барсы», когда тот праздновал гол каталонцев во время матча. Часть зрителей поддержала нападавшего: «Так ему и надо!»

Фаната «Барсы» избили во время матча с «Бетисом».

Фанат «Бетиса» напал на другого болельщика, предположительно поддерживавшего «Барселону», во время матча команд в Ла Лиге . Встреча проходила в Севилье и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

Видео инцидента опубликовала Marca. На кадрах видно, как фанат «Бетиса » наносит сильный удар, сбивая человека ног. Это случилось в момент празднования одного из голов каталонцев.

Некоторые из присутствующих рядом зрителей осудили нападавшего и сделали ему замечание. При этом отмечается, что часть болельщиков одобряла действия бьющего, произнося: «Так ему и надо».