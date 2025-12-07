Флик о Ямале на позиции «десятки»: «Спросил его, хочет ли он сыграть там. Он ответил «да». Я очень доволен, это дает «Барсе» больше вариантов»

Ханси Флик заявил, что доволен желанием Ямаля играть на позиции «десятки».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что был доволен желанием Ламина Ямаля сыграть на позиции «десятки» в матче против «Бетиса » (5:3) в 15-м туре Ла Лиги .

«Я поговорил с Ламином и спросил его, хочет ли он сыграть на позиции «десятки». Он ответил «да», и я очень доволен. Это дает нам больше вариантов для выбора, и это хорошо. Мне нравится все, что я в нем вижу. Он хорошо вписался. Работал в обороне, возвращался назад. Он растет и прогрессирует. Это фантастический игрок.

Если хотите зацикливаться на негативе и смотреть только на последние минуты – можете. Но я нет. Я очень доволен своими игроками», – сказал Флик.