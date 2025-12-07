  • Спортс
Пеллегрини назвал выдуманным пенальти в пользу «Барсы» за руку Бартры: «Мяч сначала попал в тело. Я не оправдываю поражение пенальти»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини назвал выдуманным пенальти, который поставили в пользу «Барселоны» во втором тайме.

На 54-й минуте матча  Ла Лиги нападающий каталонцев Маркус Рэшфорд пробил из штрафной. Мяч попал сначала в ногу защитнику «Бетиса Марку Бартре, а от нее – в поднятую руку. Судья Франсиско Эрнандес Маэсо после ВАР назначил пенальти, Ламин Ямаль его реализовал.

Встреча завершилась победой каталонцев 5:3.

«Никогда не нужно опускать руки. Тот пенальти... Мяч сначала попал Бартре в тело [а потом в руку]. Но есть ВАР – они знают, что делают.

Никто не протестовал, а они выдумали пенальти. Но я не виню пенальти и не оправдываю им поражение. Затем мы забили пару голов и создали несколько моментов», – сказал Пеллегрини.

Фото: кадр из трансляции 

