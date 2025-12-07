39-летний Рамос объявил об уходе из «Монтеррея»

Серхио Рамос объявил об уходе из «Монтеррея».

Серхио Рамос объявил об уходе из «Монтеррея».

Контракт 39-летнего защитника истекает в конце года.

«Это был мой последний матч в Мексике», – заявил Рамос после последней игры.

Напомним, Рамос перешел в «Монтеррей» в феврале. Его статистику можно изучить здесь .