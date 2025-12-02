Челестини о «Краснодаре»: «Им не нужно доминировать, чтобы забить 4 гола. В этом и сложность: ты можешь провести хороший матч и проиграть 0:3»

Фабио Челестини: «Краснодару» не нужно доминировать, чтобы забить 4 гола.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в 18-м туре Мир РПЛ.

– Вы знаете, когда ЦСКА последний раз уходил на паузу на первом месте?

– Нет, не знаю.

– Десять лет назад.

– Как раз когда стали чемпионами.

– Это важно сейчас?

– Первые пять месяцев были очень позитивными независимо от матча в воскресенье. Но мы хотим закончить [год] на первом месте, это будет хорошая компенсация за работу, которую сделали ребята. Я очень доволен этой работой. Нам надо улучшить большое количество вещей. Мы выиграли Суперкубок, находимся в лиге там, где находимся, это значит, ребята хорошо делают свою работу.

«Краснодар» – очень сильная команда, там нет больших изменений. Там индивидуально очень сильные личности. Им не нужно доминировать, чтобы забить четыре гола. В этом и сложность, ты можешь провести хороший матч и проиграть 0:3. Они сильны на стандартах, в переходах, в позиционных атаках, понимают, что им нужно делать в обороне. Поэтому они чемпионы. Но мы их обыграли в матче за Суперкубок и были близки к тому, чтобы обыграть их в Москве.

– После прошлого матча с «Краснодаром» у вас был небольшой конфликт с Мусаевым.

– Я сразу перевернул страницу после того матча, потом была пресс конференция, мы поговорили по телефону, созвонились с ним. Для меня то, что происходит на поле, остается на поле. После этого вопрос закрыт, – сказал Челестини.