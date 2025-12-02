  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о «Краснодаре»: «Им не нужно доминировать, чтобы забить 4 гола. В этом и сложность: ты можешь провести хороший матч и проиграть 0:3»
31

Челестини о «Краснодаре»: «Им не нужно доминировать, чтобы забить 4 гола. В этом и сложность: ты можешь провести хороший матч и проиграть 0:3»

Фабио Челестини: «Краснодару» не нужно доминировать, чтобы забить 4 гола.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в 18-м туре Мир РПЛ.

– Вы знаете, когда ЦСКА последний раз уходил на паузу на первом месте?

– Нет, не знаю.

– Десять лет назад.

– Как раз когда стали чемпионами.

– Это важно сейчас?

– Первые пять месяцев были очень позитивными независимо от матча в воскресенье. Но мы хотим закончить [год] на первом месте, это будет хорошая компенсация за работу, которую сделали ребята. Я очень доволен этой работой. Нам надо улучшить большое количество вещей. Мы выиграли Суперкубок, находимся в лиге там, где находимся, это значит, ребята хорошо делают свою работу.

«Краснодар» – очень сильная команда, там нет больших изменений. Там индивидуально очень сильные личности. Им не нужно доминировать, чтобы забить четыре гола. В этом и сложность, ты можешь провести хороший матч и проиграть 0:3. Они сильны на стандартах, в переходах, в позиционных атаках, понимают, что им нужно делать в обороне. Поэтому они чемпионы. Но мы их обыграли в матче за Суперкубок и были близки к тому, чтобы обыграть их в Москве.

– После прошлого матча с «Краснодаром» у вас был небольшой конфликт с Мусаевым.

– Я сразу перевернул страницу после того матча, потом была пресс конференция, мы поговорили по телефону, созвонились с ним. Для меня то, что происходит на поле, остается на поле. После этого вопрос закрыт, – сказал Челестини.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33437 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoМурад Мусаев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
5 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
35 минут назад
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
57 минут назад
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29