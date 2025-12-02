«Реал» доверяет Алонсо и считает улучшение результатов вопросом времени. Матч с «Атлетиком» не повлияет на будущее тренера (Marca)

«Реал» сохраняет доверие к Хаби Алонсо.

В «Реале» продолжают доверять Хаби Алонсо , несмотря на трехматчевую серию без побед в Ла Лиге.

По информации Marca, руководство «Реала » заметило признаки улучшения в последних матчах против «Олимпиакоса» (4:3) и «Жироны» (1:1). В клбуе считают, что победы в Ла Лиге являются лишь вопросом времени.

Отмечается, что завтрашний матч с «Атлетиком» рассматривается «Реалом» как возможность улучшить ситуацию, но не станет определяющим для главного тренера мадридцев.

При этом в клубе не говорят о сроках для исправления ситуации, подчеркивая, что команда по-прежнему находится в стадии построения и уже подает определенные надежды.

После 14 туров «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на одно очко.