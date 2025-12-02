  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» доверяет Алонсо и считает улучшение результатов вопросом времени. Матч с «Атлетиком» не повлияет на будущее тренера (Marca)
38

«Реал» доверяет Алонсо и считает улучшение результатов вопросом времени. Матч с «Атлетиком» не повлияет на будущее тренера (Marca)

«Реал» сохраняет доверие к Хаби Алонсо.

В «Реале» продолжают доверять Хаби Алонсо, несмотря на трехматчевую серию без побед в Ла Лиге.

По информации Marca, руководство «Реала» заметило признаки улучшения в последних матчах против «Олимпиакоса» (4:3) и «Жироны» (1:1). В клбуе считают, что победы в Ла Лиге являются лишь вопросом времени.

Отмечается, что завтрашний матч с «Атлетиком» рассматривается «Реалом» как возможность улучшить ситуацию, но не станет определяющим для главного тренера мадридцев.

При этом в клубе не говорят о сроках для исправления ситуации, подчеркивая, что команда по-прежнему находится в стадии построения и уже подает определенные надежды.

После 14 туров «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на одно очко.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33384 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoЛа Лига
logoАтлетик
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хаби Алонсо: «Общался с Пересом, разговор и его тон были позитивными. Мы хотим изменить результаты «Реала»
2 декабря, 17:19
В «Реале» считают, что послания Алонсо «не доходят» до игроков. Один из источников заявил: «Проблема не в Хаби. Мбаппе, Винисиус и Беллингем несовместимы»
1 декабря, 18:47
Некоторые игроки «Реала» не убеждены в методах Алонсо. Другие считают, что винить надо не тренера (The Athletic)
1 декабря, 15:15
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
20 минут назад
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
30 минут назадВакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
48 минут назад
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
15 минут назад
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
30 минут назад
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52
Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»
сегодня, 02:37
Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»
сегодня, 02:23