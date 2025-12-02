«Реал» доверяет Алонсо и считает улучшение результатов вопросом времени. Матч с «Атлетиком» не повлияет на будущее тренера (Marca)
«Реал» сохраняет доверие к Хаби Алонсо.
В «Реале» продолжают доверять Хаби Алонсо, несмотря на трехматчевую серию без побед в Ла Лиге.
По информации Marca, руководство «Реала» заметило признаки улучшения в последних матчах против «Олимпиакоса» (4:3) и «Жироны» (1:1). В клбуе считают, что победы в Ла Лиге являются лишь вопросом времени.
Отмечается, что завтрашний матч с «Атлетиком» рассматривается «Реалом» как возможность улучшить ситуацию, но не станет определяющим для главного тренера мадридцев.
При этом в клубе не говорят о сроках для исправления ситуации, подчеркивая, что команда по-прежнему находится в стадии построения и уже подает определенные надежды.
После 14 туров «Реал» занимает второе место в таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на одно очко.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
