Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Сотрудничество с Гусевым планируется долгосрочное, видим в нем перспективу. Он харизматичный лидер, имеет авторитет у игроков и в клубе»
Гендиректор «Динамо»: сотрудничество с Гусевым планируется долгосрочное.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о перспективах Ролана Гусева, исполняющего обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.
– На какой срок контракт у Гусева?
– Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Он воспитанник «Динамо», харизматичный лидер, пользуется авторитетом у игроков и в клубе.
Мы его всячески поддерживаем и поощряем его, предоставляя ему возможности для развития, – сказал Пивоваров.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости