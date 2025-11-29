Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Сотрудничество с Гусевым планируется долгосрочное, видим в нем перспективу. Он харизматичный лидер, имеет авторитет у игроков и в клубе»

Гендиректор «Динамо»: сотрудничество с Гусевым планируется долгосрочное.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о перспективах Ролана Гусева , исполняющего обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.

– На какой срок контракт у Гусева?

– Сотрудничество с Роланом Александровичем планируется долгосрочное. Мы видим в нем потенциал и перспективу. Он воспитанник «Динамо », харизматичный лидер, пользуется авторитетом у игроков и в клубе.

Мы его всячески поддерживаем и поощряем его, предоставляя ему возможности для развития, – сказал Пивоваров.