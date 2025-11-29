Титков об 1:0 со «Спартаком»: «Пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А «Балтика» идет наверх»

Титков об 1:0 со «Спартаком»: пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет.

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о победе над «Спартаком » (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ .

Калининградцы играли в меньшинстве с 30-й минуты. Титков забил победный мяч на 60-й.

– Во втором тайме была не проста игра, а сражение .

– Конечно, играли на морально‑волевых. Боролись. И бог нас вознаградил.

И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идем наверх, – заявил Титков.