Титков об 1:0 со «Спартаком»: «Пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А «Балтика» идет наверх»
Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался о победе над «Спартаком» (1:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Калининградцы играли в меньшинстве с 30-й минуты. Титков забил победный мяч на 60-й.
– Во втором тайме была не проста игра, а сражение.
– Конечно, играли на морально‑волевых. Боролись. И бог нас вознаградил.
И пусть дальше рассказывают, кто сдуется, а кто нет. А мы идем наверх, – заявил Титков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
