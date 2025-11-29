Тренер «Балтики» Нагайцев: «Спартак» и судьи сами нас завели, наступили на свои грабли. Спасибо им»

Тренер «Балтики» Нагайцев: судьи и «Спартак» сами нас завели.

Юрий Нагайцев заявил, что действия «Спартака » и судьи Кирилла Левникова мотивировали «Балтику».

«Судьи и «Спартак» сами нас завели. Можно им сказать спасибо. В начале судейство было непонятное – в одну сторону. Поддержка у нас всегда замечательная. А одностороннее судейство завело команду и сплотило. «Спартак» и судьи сами наступили на свои грабли.

С Андреем Викторовичем обговорили, когда он уходил, в перерыве созвонились насчет замен. Больше связь не поддерживали», – сказал старший тренер «Балтики» после победы со счетом 1:0.