«Ювентус» не проигрывает при Спаллетти – 3 победы и 3 ничьих. Через неделю – выезд к «Наполи»

У Лучано Спаллетти ни одного поражения во главе «Ювентуса».

«Ювентус» выиграл второй матч подряд.

Команда Лучано Спаллетти сегодня одолела «Кальяри» в Серии А – 2:1. 25 ноября в Лиге чемпионов был побежден «Буде-Глимт» – 3:2.

Под руководством нового тренера «бьянконери» провели шесть игр. В половине они победили, еще в половине – сыграли вничью.

2 декабря «Ювентус» встретится с «Удинезе», 7-го – с «Наполи».