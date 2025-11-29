«Ювентус» не проигрывает при Спаллетти – 3 победы и 3 ничьих. Через неделю – выезд к «Наполи»
У Лучано Спаллетти ни одного поражения во главе «Ювентуса».
«Ювентус» выиграл второй матч подряд.
Команда Лучано Спаллетти сегодня одолела «Кальяри» в Серии А – 2:1. 25 ноября в Лиге чемпионов был побежден «Буде-Глимт» – 3:2.
Под руководством нового тренера «бьянконери» провели шесть игр. В половине они победили, еще в половине – сыграли вничью.
2 декабря «Ювентус» встретится с «Удинезе», 7-го – с «Наполи».
