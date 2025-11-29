«Балтика» проиграла лишь один матч РПЛ против клубов топ-6 – ЦСКА. Команда Талалаева дважды победила «Спартак» и сыграла вничью с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»

«Балтика» пока лишь раз проиграла командам из топ-6.

«Балтика» во второй раз в сезоне Мир РПЛ обыграла «Спартак». Встреча 17-го тура проходила в Калининграде и завершилась со счетом 1:0, игра первого круга закончилась разгромом – 3:0.

Команда Андрея Талалаева в текущем чемпионате лишь раз уступила в матчах с клубами из первой шестерки таблицы – 0:1 с ЦСКА в сентябре.

Также были ничьи с «Зенитом» (0:0), «Краснодаром» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).

На данный момент «Балтика» идет на четвертой строчке с 32 очками.