«Балтика» проиграла лишь один матч РПЛ против клубов топ-6 – ЦСКА. Команда Талалаева дважды победила «Спартак» и сыграла вничью с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»
«Балтика» пока лишь раз проиграла командам из топ-6.
«Балтика» во второй раз в сезоне Мир РПЛ обыграла «Спартак». Встреча 17-го тура проходила в Калининграде и завершилась со счетом 1:0, игра первого круга закончилась разгромом – 3:0.
Команда Андрея Талалаева в текущем чемпионате лишь раз уступила в матчах с клубами из первой шестерки таблицы – 0:1 с ЦСКА в сентябре.
Также были ничьи с «Зенитом» (0:0), «Краснодаром» (1:1) и «Локомотивом» (1:1).
На данный момент «Балтика» идет на четвертой строчке с 32 очками.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости