  • Роберто Карлос: «Роналдо получил бы 15 «Золотых мячей», если бы не травмы. Он совершенный игрок – спросите Дрогба, Мальдини, Каннаваро, Моуринью»
93

Роберто Карлос убежден, что здоровый Роналдо играл лучше всех в свое время.

«Если бы у Роналдо Назарио не было травм, он бы, наверное, получил 15 «Золотых мячей». Он совершенный футболист, как по мне.

И так говорю не только я – спросите Дрогба, Мальдини, Каннаваро, любого тренера или игрока в мире. Моуринью об этом говорил. По-моему, Роналдо – самый совершенный футболист своей эпохи, и он всегда будет номером один», – заявил экс-защитник «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Джона Оби Микела
