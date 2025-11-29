  • Спортс
  • Мбаппе с покером «Олимпиакосу» – игрок недели в ЛЧ по Индексу ГОЛа. Обамеянг, Давид Луиз, Собослаи, Лукман – в команде тура
10

Мбаппе с покером «Олимпиакосу» – игрок недели в ЛЧ по Индексу ГОЛа. Обамеянг, Давид Луиз, Собослаи, Лукман – в команде тура

Киилиан Мбаппе попал в команду недели ЛЧ по версии ГОЛа.

В сборную недели в Лиге чемпионов попали игроки с наивысшими оценками по Индексу ГОЛа.

Самую высокую оценку на неделе получил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, сделавший покер в матче с «Олимпиакосом» (4:3). Его индекс – 9.3.

По итогам пятого тура общего этапа турнира в команду вошли:

ВратарьХеронимо РульиМарсель», оценка – 8.6). 

Защитники: Хосе ХименесАтлетико», 8.2), Нико ШлоттербекБоруссия» Дортмунд, 8.6), Давид ЛуизПафос», 8.4), Алекс ГримальдоБайер», 8.3). 

Полузащитники: Доминик СобослаиЛиверпуль», 8.7), Рис ДжеймсЧелси», 8.2), Шарль де Кетеларе («Аталанта», 8.4). 

Нападающие: Адемола Лукман («Аталанта», 8.8), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель», 8.9), Килиан МбаппеРеал», 9.3).

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25133 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
