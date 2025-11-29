Мбаппе с покером «Олимпиакосу» – игрок недели в ЛЧ по Индексу ГОЛа. Обамеянг, Давид Луиз, Собослаи, Лукман – в команде тура
Киилиан Мбаппе попал в команду недели ЛЧ по версии ГОЛа.
В сборную недели в Лиге чемпионов попали игроки с наивысшими оценками по Индексу ГОЛа.
Самую высокую оценку на неделе получил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, сделавший покер в матче с «Олимпиакосом» (4:3). Его индекс – 9.3.
По итогам пятого тура общего этапа турнира в команду вошли:
Вратарь: Херонимо Рульи («Марсель», оценка – 8.6).
Защитники: Хосе Хименес («Атлетико», 8.2), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд, 8.6), Давид Луиз («Пафос», 8.4), Алекс Гримальдо («Байер», 8.3).
Полузащитники: Доминик Собослаи («Ливерпуль», 8.7), Рис Джеймс («Челси», 8.2), Шарль де Кетеларе («Аталанта», 8.4).
Нападающие: Адемола Лукман («Аталанта», 8.8), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель», 8.9), Килиан Мбаппе («Реал», 9.3).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
