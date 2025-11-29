Мбаппе с покером «Олимпиакосу» – игрок недели в ЛЧ по Индексу ГОЛа. Обамеянг, Давид Луиз, Собослаи, Лукман – в команде тура

Киилиан Мбаппе попал в команду недели ЛЧ по версии ГОЛа.

В сборную недели в Лиге чемпионов попали игроки с наивысшими оценками по Индексу ГОЛа .

Самую высокую оценку на неделе получил форвард «Реала» Килиан Мбаппе, сделавший покер в матче с «Олимпиакосом» (4:3). Его индекс – 9.3.

По итогам пятого тура общего этапа турнира в команду вошли:

Вратарь : Херонимо Рульи («Марсель », оценка – 8.6).

Защитники : Хосе Хименес («Атлетико », 8.2), Нико Шлоттербек («Боруссия » Дортмунд, 8.6), Давид Луиз («Пафос », 8.4), Алекс Гримальдо («Байер », 8.3).

Полузащитники : Доминик Собослаи («Ливерпуль », 8.7), Рис Джеймс («Челси », 8.2), Шарль де Кетеларе («Аталанта », 8.4).

Нападающие : Адемола Лукман («Аталанта», 8.8), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель», 8.9), Килиан Мбаппе («Реал », 9.3).