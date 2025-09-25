  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)
2

Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)

Райан Шерки может вернуться на поле в начале октября.

Полузащитник «Манчестер Сити» получил разрыв квадрицепса в конце августа. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщал, что игрок пропустит два месяца.

По данным L’Équipe, француз прошел МРТ на этой неделе. Исследование показало, что его травма зажила. Возвращение игрока к полноценным тренировкам с «Манчестер Сити» – вопрос нескольких дней.

Он может выйти в стартовом составе на матч АПЛ против «Брентфорда» 5 октября или даже против «Монако» в Лиге чемпионов 1 октября.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64592 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoРайан Шерки
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клиши о Шерки: «Он сможет приблизиться к показателям де Брюйне, если улучшит игру без мяча. Игроки «Ман Сити» не должны отставать в этом аспекте»
411 сентября, 11:53
Шерки пропустит два месяца из-за разрыва квадрицепса. Вместо игрока «Сити» в сборную Франции впервые вызван Экитике
1031 августа, 16:16
Главные новости
Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»
2 минуты назад
Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
1929 минут назад
Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»
241 минуту назад
Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
1352 минуты назад
Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом». Защитник подпишет соглашение в ближайшие дни (The Athletic)
18сегодня, 10:24
Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»
49сегодня, 10:04
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
сегодня, 10:00Вакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
11сегодня, 09:53
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
23сегодня, 09:51
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
35сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
14 минуты назад
Роналдо о Неймаре: «Ключевой игрок для сборной, у Бразилии нет другого такого. Надеемся, что он будет готов к ЧМ на все 100%»
7 минут назад
Компани о Кейне и «Тоттенхэме»: «Харри хочет выигрывать титулы, он может сделать это в «Баварии». Он сосредоточен только на этом»
21 минуту назад
Сычев об отстранении России: «Скоро нас вернут, мне кажется. Подвижки уже идут»
421 минуту назад
Мостовой о Талалаеве: «Он немножко зазвездился, иногда бывает дерзким. Успех «Балтики» связан с физическим состоянием команды – это компенсирует нехватку класса и мастерства»
734 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5934 минуты назадLive
«Родина» принимает «Сокол». Поддержите команду в домашней игре против саратовцев!
38 минут назадРеклама
Морьентес о 39-летнем Рамосе: «У нападающих конец карьеры ощущается раньше, чем у защитников. Надо быть в хорошей форме, чтобы двигаться в штрафной, но постепенно скорость уходит»
242 минуты назад
Чернов о том, что Станковичу могло не хватать эмоций от него: «Центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За это меня и брали в «Спартак». Я не буду играть по-другому»
452 минуты назад
Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»
3сегодня, 10:34