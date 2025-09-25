Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)
Райан Шерки может вернуться на поле в начале октября.
Полузащитник «Манчестер Сити» получил разрыв квадрицепса в конце августа. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщал, что игрок пропустит два месяца.
По данным L’Équipe, француз прошел МРТ на этой неделе. Исследование показало, что его травма зажила. Возвращение игрока к полноценным тренировкам с «Манчестер Сити» – вопрос нескольких дней.
Он может выйти в стартовом составе на матч АПЛ против «Брентфорда» 5 октября или даже против «Монако» в Лиге чемпионов 1 октября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
