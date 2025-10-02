Милорад Мажич высоко оценил качество еды в России.

– Что обычно едите? Иностранные футболисты, как правило, предпочитают борщ и сырники. А что из русской кухни нравится вам?

– Я очень разборчив в еде – нужно ведь держать себя в форме. Стараюсь бегать, когда у нас проходят судейские сборы.

Нравятся российские овощи – очень вкусные. В Сербии они как будто пластиковые... К сожалению, у нас там нет ничего своего – все привозное. Еще в России вкусная и свежая рыба. Стараюсь есть ее чаще.

Из традиционной кухни люблю блины, но стараюсь придерживаться дисциплины в питании, – сказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС.