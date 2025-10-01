Вингер «Вильярреала» Соломон из-за иудейского праздника Йом Кипур не сыграет с «Ювентусом» в ЛЧ
Манор Соломон не сыграет с «Ювентусом» по религиозным причинам.
Сегодня «Вильярреал» примет «Ювентус» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
Соломон сообщил в соцсетях, что пропустит игру из-за иудейского праздника Йом Кипур – в 2025 году он приходится на ночь с 1 на 2 октября.
«К сожалению, я не смогу сыграть сегодня вечером из-за еврейского праздника. Удачи, «Вильярреал»!» – написал вингер «Вильярреала» и сборной Израиля в сторис инстаграма.
Йом Кипур, или День искупления, считается самым священным днем календаря в иудаизме – согласно Талмуду, в этот день бог заканчивает выносить свой вердикт, оценивая поступки человека за весь прошедший год. В Йом Кипур запрещено работать, а также предписано соблюдать строгий пост.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
