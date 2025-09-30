Ненахов скучает по Zara: «Там были обычные вещи на каждый день, майки прикольные. Для детей было много всего»
Максиму Ненахову не хватает магазинов Zara.
– Проехать в метро для футболиста – норм или стрем?
– Норм.
– А купить небрендовую одежду?
– Норм.
– По какому-нибудь из брендов, ушедших из России, скучал?
– Наверное, Zara. Там были обычные вещи на каждый день, майки прикольные. Для детей было много всего, – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
