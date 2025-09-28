  • Спортс
3

Лаутаро об «Интере»: «На нас постоянно нападают, но мы боремся до конца в каждом турнире. Очень важно быть в тонусе»

Лаутаро Мартинес высказался о давлении, с которым сталкивается «Интер».

Миланцы на выезде обыграли «Кальяри» (2:0) в 5-м туре Серии А. Аргентинский форвард открыл счет на 9-й минуте игры.

«Приезжать сюда всегда сложно: поле маленькое, и присутствие болельщиков чувствуется, но мы с самого начала настроились правильно, и я думаю, что мы заслуженно победили.

Мы создали много моментов и, качественно сыграв, забили второй гол, что обеспечило нам результат.

Мы уже много лет боремся до конца в каждом турнире, несмотря на то, что на нас постоянно нападают. Очень важно быть в тонусе, ведь каждое соревнование для нас решающее», – сказал форвард «Интера» в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
