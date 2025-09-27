«Сочи» подписал 33-летнего экс-форварда «Ахмата» и «Краснодара» Ильина

Владимир Ильин перешел в «Сочи».

33-летний форвард подписал контракт до конца сезона. За «Сочи» Ильин будет выступать под 98-м номером.

Прошлый сезон футболист провел в «Факеле», где забил 4 гола в 28 матчах.

Ильин также выступал за «Ахмат», забив 22 мяча в 102 матча, «Урал» (86 матчей, 16 голов) и «Краснодар» (24 матча, 4 гола).