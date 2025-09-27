«Сочи» подписал 33-летнего экс-форварда «Ахмата» и «Краснодара» Ильина
Владимир Ильин перешел в «Сочи».
33-летний форвард подписал контракт до конца сезона. За «Сочи» Ильин будет выступать под 98-м номером.
Прошлый сезон футболист провел в «Факеле», где забил 4 гола в 28 матчах.
Ильин также выступал за «Ахмат», забив 22 мяча в 102 матча, «Урал» (86 матчей, 16 голов) и «Краснодар» (24 матча, 4 гола).
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Сочи»
