«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
Объявлены дата и время проведения первого класико в сезоне-2025/26.
«Реал» и «Барселона» встретятся в 10-м туре Ла Лиги. Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября и начнется в 16:15 по местному времени (18:15 мск).
В прошлом сезоне команды играли между собой 4 раза во всех турнирах. Во всех матчах победу одержала «Барселона», общий счет – 16:7.
В текущем сезоне Ла Лиги «Реал» лидирует в таблице, набрав 18 очков в 6 матчах. «Барселона» идет второй, отставая на 5 очков.
