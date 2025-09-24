«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени

Объявлены дата и время проведения первого класико в сезоне-2025/26.

«Реал» и «Барселона» встретятся в 10-м туре Ла Лиги . Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября и начнется в 16:15 по местному времени (18:15 мск).

В прошлом сезоне команды играли между собой 4 раза во всех турнирах. Во всех матчах победу одержала «Барселона», общий счет – 16:7.

В текущем сезоне Ла Лиги «Реал » лидирует в таблице, набрав 18 очков в 6 матчах. «Барселона » идет второй, отставая на 5 очков.