Наумов о Станковиче: «Его импульсивность мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков, отсюда и плохие результаты. Его удаление на месяц может пойти на пользу команде»
Николай Наумов считает, что поведение Деяна Станковича вредит «Спартаку».
– Проще ли спартаковцам играть без Станковича на бровке?
– Бесков в свое время смотрел футбол с трибуны, но ему было виднее оттуда.
Станкович мешает команде своим нахождением на бровке. Я много раз это замечал. Импульсивность тренера мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков от футбола. Отсюда и плохие результаты.
Может, ему и лучше находиться вне скамейки? Он тренер-то сильный, но от этих эмоций не может избавиться. В Италии так же было. Деян искренне не понимает, что мешает «Спартаку» выигрывать своей импульсивностью. Так что, может, его удаление на месяц и пойдет на пользу команде, – сказал бывший президент «Локомотива».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?51398 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости