  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов о Станковиче: «Его импульсивность мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков, отсюда и плохие результаты. Его удаление на месяц может пойти на пользу команде»
8

Наумов о Станковиче: «Его импульсивность мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков, отсюда и плохие результаты. Его удаление на месяц может пойти на пользу команде»

Николай Наумов считает, что поведение Деяна Станковича вредит «Спартаку».

– Проще ли спартаковцам играть без Станковича на бровке?

– Бесков в свое время смотрел футбол с трибуны, но ему было виднее оттуда.

Станкович мешает команде своим нахождением на бровке. Я много раз это замечал. Импульсивность тренера мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков от футбола. Отсюда и плохие результаты.

Может, ему и лучше находиться вне скамейки? Он тренер-то сильный, но от этих эмоций не может избавиться. В Италии так же было. Деян искренне не понимает, что мешает «Спартаку» выигрывать своей импульсивностью. Так что, может, его удаление на месяц и пойдет на пользу команде, – сказал бывший президент «Локомотива».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?51398 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoДеян Станкович
logoНиколай Наумов
logoКонстантин Бесков
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каманцев о дисквалификации Станковича: «Мы всегда призываем судей к уважению, от тренеров ожидаем того же. Нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег»
1сегодня, 14:23
Быстров о «Спартаке» без Станковича: «Осталось определиться с составом и игрой – и все, самое легкое. И без него попрут, зачем им тренер, блин»
6сегодня, 13:59
Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
18сегодня, 07:45
Главные новости
Мостовой о возобновлении карьеры: «Тоже могу выйти, там рекорды бьются какие-то. Есть предложение из Борисоглебска. Они прошли дальше, так что буду решать»
17 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леванте», «Атлетико» примет «Райо Вальекано» в среду, «Овьедо» сыграет с «Барселоной» в четверг
1714 минут назадLive
Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Удинезе» против «Палермо», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
221 минуту назадLive
Гвардиола о Хусанове: «Не особо креативен в атаке, но невероятно видит поле, надежен, с отличными физическими данными – как Уокер в лучшие годы. Топовый трансфер на многие годы»
838 минут назад
Ямаль – главный претендент на «Золотой мяч» в 2026-м по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Дембеле – 8-й, Палмер – 10-й
5145 минут назад
Управляющий арбитрами Серии А Рокки о недовольстве Тудора судейством: «Игор прав, пенальти назначен ошибочно, а Орбану нужно было дать красную, но давайте не устраивать базар»
652 минуты назад
«Сочи» обратился в ЭСК по 4 эпизодам матча с ЦСКА: двум пенальти и двум неназначенным 11-метровым
1853 минуты назад
«Милан» и «Интер» объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей. Клубы будут сотрудничать с архитектурными бюро Foster + Partners и Manica, известными по «Уэмбли», Apple Park и Chase Center
16сегодня, 16:04
Ищем QA-инженера, который будет тестировать наши спецпроекты: тесты, квизы, игры и многое другое. Приходите работать в Сирену!
сегодня, 16:00Вакансия
Неймар об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Рафинья на 5-м месте – это издевательство😂»
78сегодня, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Оуэн о «Ливерпуле»: «Их атака может стать самой мощной в мире – у них множество вариантов. Сейчас так много матчей, ротации, что каждый играет ключевую роль»
18 минут назад
Адебайор о Мартинелли в запасе «Арсенала»: «Мы его потеряем через пару недель, если так продолжится. Сначала поплывет голова, потом тело, затем начнет портить атмосферу в команде»
212 минут назад
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Динамо» – пенальти на Сергееве и неназначенному 11-метровому на 88-й
17 минут назад
Мамардашвили о «Ливерпуле»: «В детстве встретиться с Алиссоном, ван Дейком и Салахом казалось мечтой, а теперь я с ними. Здесь полно классных игроков, то, что я увидел, – настоящее безумие»
118 минут назад
«Линкольн Сити» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
121 минуту назад
«Барселона» встретится с «Сосьедадом» и «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Мэрия еще не разрешила играть на «Камп Ноу» – есть вопросы к безопасности
227 минут назад
Хакими сказал «заткнись» и показал два пальца фанату «Марселя» после поражения «ПСЖ». Защитник мог намекать на 2-е место марсельцев в прошлом сезоне Лиги 1
630 минут назад
Сотрудники «Химок» начали отправлять претензии конкурсному управляющему для фиксирования долга по зарплатам
59 минут назад
Вратарь «Баварии» Урбиг получил травму приводящей мышцы бедра на тренировке
1сегодня, 16:08
Симеоне об удалении Серлота с «Мальоркой»: «Это могла быть желтая карточка. В действиях Александра не было давления»
4сегодня, 16:01