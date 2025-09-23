Наумов о Станковиче: «Его импульсивность мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков, отсюда и плохие результаты. Его удаление на месяц может пойти на пользу команде»

Николай Наумов считает, что поведение Деяна Станковича вредит «Спартаку».

– Проще ли спартаковцам играть без Станковича на бровке?

– Бесков в свое время смотрел футбол с трибуны, но ему было виднее оттуда.

Станкович мешает команде своим нахождением на бровке. Я много раз это замечал. Импульсивность тренера мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков от футбола. Отсюда и плохие результаты.

Может, ему и лучше находиться вне скамейки? Он тренер-то сильный, но от этих эмоций не может избавиться. В Италии так же было. Деян искренне не понимает, что мешает «Спартаку» выигрывать своей импульсивностью. Так что, может, его удаление на месяц и пойдет на пользу команде, – сказал бывший президент «Локомотива».