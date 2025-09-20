«Спартак» Кострома возглавил таблицу Первой лиги после 11 туров. В мае клуб играл во Второй лиге

«Спартак» Кострома демонстрирует отличные результаты в Pari Первой лиге.

Клуб из Костромы вышел на первое место в турнире после победы над «Чайкой» (4:2), набрав 26 очков в 11 матчах. Как минимум до старта следующего тура команда Сергея Бондаря не опустится ниже первого места.

«Спартак» вышел в Первую лигу в мае, заняв первое место в Leon Второй лиге А-2024/25.