Йенне не исключает чемпионства «Балтики»: «Нет ничего невозможного. Надеюсь, мы сможем повторить путь «Лестера»
Тентон Йенне надеется, что «Балтика» станет чемпионом России.
«Реально ли «Балтике» стать чемпионом? Нет ничего невозможного, это футбол. Мы отдаем все силы, чтобы достичь результата. Надеюсь, мы сможем повторить путь «Лестера», – сказал форвард «Балтики».
После 8 туров Мир РПЛ «Балтика» идет на 2-м месте таблицы с 16 очками.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
