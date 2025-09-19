Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» – невероятная команда. Конкуренты стали лучше»
Деку отметил, что «Барсе» надо выйти в плей-офф, прежде чем думать о победе в ЛЧ.
«Многие команды заметно усилились, например, «Ливерпуль», который подписал ряд игроков, и «Реал Мадрид» тоже. Команды стали лучше. Нам нужно быть очень сильными, чтобы претендовать на финал.
«ПСЖ» – невероятная команда, за последние годы там собран мощный состав, сделаны правильные трансферы, у них тренер, который мне очень нравится, очень серьезный и любящий соревноваться, это одни из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нас ждет хороший и зрелищный матч, но это скорее матч за выход в плей-офф.
Нужно идти от игры к игре. Мечтать о Лиге чемпионов нет смысла, если ты не сможешь пройти общий этап.
Это хороший матч, но мы постараемся набрать очки, чтобы достичь нашей цели – квалификации», – сказал спортивный директор «Барселоны».
