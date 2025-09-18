Экс-арбитр Клаттенбург не согласен, что Та следовало удалить за фол на Педро: «В действиях Джонатана не было чрезмерной силы и агрессии. Единственное, что могло повлечь красную карточку – лишение явной возможности забить»

Марк Клаттенбург объяснил, почему Джонатана Та не удалили в матче с «Челси».

Защитник «Баварии» в центре поля сбил с ног Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам мюнхенцев перед голом Коула Палмера. После матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил , что Та должен был быть удален с поля.

«В «Челси » посчитали, что Джонатан Та должен был быть удален после того, как сбил Жоао Педро возле центральной линии. Но в его действиях не было злого умысла, чрезмерной силы или агрессии, а это означает, что единственным возможным нарушением, которое могло бы повлечь за собой красную карточку, было бы лишение возможности забить.

Учитывая расстояние до ворот и вероятность того, что нападающий накроет мяч, инцидент вряд ли соответствовал этому критерию. Таким образом, решение судьи показать желтую карточку было правильным.

Стоит отметить, что преднамеренность уже давно исключена из правил игры. Вместо этого судей просят оценивать единоборства по таким критериям, как сила, агрессия и скорость, а также по тому, была ли упущена явная возможность забить гол. В данном случае эпизод не соответствовал ни одному из этих критериев, поэтому красная карточка была неуместна.

Комментарии Марески после матча, возможно, отражали его разочарование результатом и игрой его команды, а не решением судьи», – сказал бывший арбитр ФИФА.