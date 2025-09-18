  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-арбитр Клаттенбург не согласен, что Та следовало удалить за фол на Педро: «В действиях Джонатана не было чрезмерной силы и агрессии. Единственное, что могло повлечь красную карточку – лишение явной возможности забить»
0

Экс-арбитр Клаттенбург не согласен, что Та следовало удалить за фол на Педро: «В действиях Джонатана не было чрезмерной силы и агрессии. Единственное, что могло повлечь красную карточку – лишение явной возможности забить»

Марк Клаттенбург объяснил, почему Джонатана Та не удалили в матче с «Челси».

Защитник «Баварии» в центре поля сбил с ног Жоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам мюнхенцев перед голом Коула Палмера. После матча главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что Та должен был быть удален с поля.

«В «Челси» посчитали, что Джонатан Та должен был быть удален после того, как сбил Жоао Педро возле центральной линии. Но в его действиях не было злого умысла, чрезмерной силы или агрессии, а это означает, что единственным возможным нарушением, которое могло бы повлечь за собой красную карточку, было бы лишение возможности забить.

Учитывая расстояние до ворот и вероятность того, что нападающий накроет мяч, инцидент вряд ли соответствовал этому критерию. Таким образом, решение судьи показать желтую карточку было правильным.

Стоит отметить, что преднамеренность уже давно исключена из правил игры. Вместо этого судей просят оценивать единоборства по таким критериям, как сила, агрессия и скорость, а также по тому, была ли упущена явная возможность забить гол. В данном случае эпизод не соответствовал ни одному из этих критериев, поэтому красная карточка была неуместна.

Комментарии Марески после матча, возможно, отражали его разочарование результатом и игрой его команды, а не решением судьи», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
logoЧелси
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoМарк Клаттенбург
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЖоао Педро
logoДжонатан Та
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция
1338 минут назадLive
«Спартак» проиграл впервые за 8 матчей – «Ростову» в Кубке России
2611 минут назад
Фанаты «Ман Сити» называли Хейлунда «гребаным дерьмом» во время матча с «Наполи» и пели, что Аморим больше не выиграет ни одного матча
1011 минут назад
«Спартак» дома уступил «Ростову» – 1:2. Вахания забил на 88-й, у Ланговича 2 ассиста
17213 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову», ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти
99414 минут назад
Ди Лоренцо получил красную в 1-м тайме матча с «Ман Сити». Капитан «Наполи» сбил Холанда возле штрафной
422 минуты назадФото
Каррагер о «Челси»: «Новые боссы пришли в третий по силе клуб АПЛ. Они потратили 2 млрд фунтов, но не приблизились к «Сити» и «Ливерпулю» – сейчас «синие» отстают еще сильнее»
843 минуты назад
Кантона призвал бойкотировать матчи с Израилем: «Россию отстранили через 4 дня после начала конфликта. Геноцид длится уже 716 дней, но Израиль все еще участвует в турнирах»
6756 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» принимает «Наполи», «Байер» сыграл вничью с «Копенгагеном»
50358 минут назадLive
Талалаев о победе над ЦСКА: «Доволен всем: качеством игры, результатом, судейством, интеллигентными болельщиками, которые весь матч поддерживали меня за спиной»
32сегодня, 18:36
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев после победы в Кубке: «ЦСКА – большая команда, а мы скромные, но амбициозные. Есть уверенность, что «Балтика» будет прибавлять»
только что
18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза ногой отбил пенальти в матче ЛЧ со «Спортингом»
311 минут назадФото
«Спортинг» – «Кайрат». 1:0 – Тринкау забил, 18-летний Калмурза ногой отбил пенальти. Онлайн-трансляция
1011 минут назадLive
«Яшин всегда был фигурой номер один в спорте! В этом мощном международном имени сходилось все. Безобразие!» Экс-гимнастка Иванова о предложении переименовать трофей имени вратаря
21 минуту назад
PFA и «Челси» обсуждают ситуацию Стерлинга и Дисаси, отстраненных от работы с командой. Профсоюз хочет обеспечить игрокам оптимальные условия для тренировок
127 минут назад
Талалаев о перепалке с тренером ЦСКА Крамаренко: «Мне не было страшно за свою безопасность. Мы из 90‑х, поймем друг друга даже сейчас»
131 минуту назад
«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили де Брюйне баннер и скандировали его имя на матче с «Наполи»
132 минуты назадФото
«Манчестер Сити» – «Наполи». 0:0 – Ди Лоренцо удален на 21-й за фол на Холанде. Онлайн-трансляция
1234 минуты назадLive
Кузьмин об игре против Месси: «В мыслях не мяч отнять, а хотя бы по ногам дать, чтобы не прошел. Оборачиваюсь – он уже по воротам бьет. Настолько резкий и техничный»
346 минут назад
У «Байера» победа и ничья в двух матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
2сегодня, 18:47