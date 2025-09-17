  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Это кощунство. Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени. Сволочи»
Пономарев о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Это кощунство. Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени. Сволочи»

Владимир Пономарев отреагировал на предложение переименовать трофей имени Яшина.

Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.

«Сволочи, не пройдет это несчастно, мне кажется так. То, что предлагает Англия, – это кощунство. Они прекрасно знали и видели Яшина в игре на чемпионате мира 1966 года.

Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
