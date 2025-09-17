Пономарев о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Это кощунство. Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени. Сволочи»
Владимир Пономарев отреагировал на предложение переименовать трофей имени Яшина.
Ранее появилась информация, что представители Англии в кулуарах исполкома УЕФА предложили переименовать приз лучшему вратарю года от France Football, носящий имя Льва Яшина.
«Сволочи, не пройдет это несчастно, мне кажется так. То, что предлагает Англия, – это кощунство. Они прекрасно знали и видели Яшина в игре на чемпионате мира 1966 года.
Никогда не думал, что англичане опустятся до такой степени», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
