2

Гвардиола о том, какой песней он бы описал чувства от победы в ЛЧ: «Что-то из Oasis, Beatles или что-то в этом роде, более романтичное. Мой любимый певец – каталонец Льюис Льяк, вот что бы я выбрал»

Пеп Гвардиола рассказал о своей повседневной жизни.

– Какую песню вы бы включили, чтобы описать, каково это – выиграть Лигу чемпионов?

– Что-то из Oasis, британцев или Beatles, или что-то в этом роде, более романтичное. Я бы сказал, что мой любимый певец – каталонский исполнитель, поэт по имени Льюис Льяк (один из самых известных представителей движения «Новая песня», куда входили музыканты и певцы, выражавшие протест против диктатуры Франко; песня Льяка L’Estaca, написанная в 1968 году, стала гимном движения за независимость Каталонии – Спортс’‘), вот что бы я выбрал.

– У вас есть 24 часа, чтобы прожить как обычный человек, никем не узнанным. Что бы вы делали?

– Я бы гулял по улице, или сидел на берегу, или пошел на пляж и наблюдал за людьми. Я бы хотел это сделать. Я бы пошел в обычные места, сел и наблюдал за людьми.

– Какой самый тихий день на вашей неделе?

– Следующий день после игры.

– Что вы делаете в этот день?

– В основном отключаюсь, чтобы снова подключиться.

– Если бы вы могли выбрать одного футболиста, одного профессионального гольфиста и одну знаменитость, чтобы сыграть в гольф вчетвером, кого бы вы выбрали?

– Ладно, Тайгер Вудс, британская актриса Дейзи [Эдгар-Джонс] из [сериала] «Нормальные люди», а футболист – мой сын, который очень хорошо играл в футбол.

– Если бы вы могли пережить один день в своей карьере заново, что бы это было?

– Мой дебют в «Барселоне» в 19 лет. Когда объявили [о моем выходе на поле], это был один из самых счастливых дней в моей жизни.

– Назовите три ваших любимых блюда тапас (в Испании любая закуска, подаваемая в баре к пиву или вину – Спортс’‘)?

– Картофельная тортилья (яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем – Спортс’‘). Хамон. Я очень люблю оливки, так что эти три – как закуски тапас, закуски с пивом перед основным блюдом, – рассказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: «Я вас обожаю». У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: «Ты кто такой? Вали отсюда!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: канал TNT Sports Football на Youtube
