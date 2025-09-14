Висса пропустит около 6 недель из-за травмы колена. «Ньюкасл» заплатил 55 млн фунтов за форварда, он еще не играл за клуб

Йоан Висса пропустит примерно 6 недель.

Как передает The Northern Echo, форвард «Ньюкасла » выбыл из-за травмы колена.

Висса перешел в «Ньюкасл» из «Брентфорда в минувшее трансферное окно за 55 млн футов. Футболист пока не провел за «сорок» ни одного матча.

В паузу на матчи сборных он провел два матча за ДР Конго, в которых его меняли во втором тайме. Подробная статистика игрока – здесь .