Висса пропустит около 6 недель из-за травмы колена. «Ньюкасл» заплатил 55 млн фунтов за форварда, он еще не играл за клуб
Йоан Висса пропустит примерно 6 недель.
Как передает The Northern Echo, форвард «Ньюкасла» выбыл из-за травмы колена.
Висса перешел в «Ньюкасл» из «Брентфорда в минувшее трансферное окно за 55 млн футов. Футболист пока не провел за «сорок» ни одного матча.
В паузу на матчи сборных он провел два матча за ДР Конго, в которых его меняли во втором тайме. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Northern Echo
