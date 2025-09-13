Солари на 95-й пробил в Лунева с линии вратарской в матче «Спартака» и «Динамо»

Пабло Солари не реализовал голевой момент в концовке игры с «Динамо».

На 95-й минуте вингер «Спартака » бил в упор с линии вратарской после прострела с фланга, но попал во вратаря Андрея Лунева .

Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (2:2).

На счету аргентинца 2 гола в 8 играх текущего сезона РПЛ . Его подробная статистика – здесь .