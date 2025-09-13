Солари на 95-й пробил в Лунева с линии вратарской в матче «Спартака» и «Динамо»
Пабло Солари не реализовал голевой момент в концовке игры с «Динамо».
На 95-й минуте вингер «Спартака» бил в упор с линии вратарской после прострела с фланга, но попал во вратаря Андрея Лунева.
Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (2:2).
На счету аргентинца 2 гола в 8 играх текущего сезона РПЛ. Его подробная статистика – здесь.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости