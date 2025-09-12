ИИ-ассистент Алиса станет ведущей на матче «Кайрата» и «Актобе». Это часть партнерства Казахстанской федерации с Yandex Qazaqstan

ИИ-ассистент будет работать ведущим на матче чемпионата Казахстана.

ИИ-ассистент Алиса впервые выступит в роли ведущего матча Премьер-лиги Казахстана между «Кайратом» и «Актобе », который состоится 14 сентября на Центральном стадионе Алматы.

Интеграция с Алисой – часть стратегического партнерства казахстанского «Яндекса» с «Кайратом» и Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Во время игры Алиса присоединится к профессиональным ведущим: на казахском и русском языках она поприветствует зрителей и представит стартовый состав «Кайрата ».

В перерыве Алиса объявит выступление певицы Yenlik с премьерой нового альбома в Яндекс Музыке. После финального свистка Алиса подведет итоги встречи. Трансляция матча будет доступна на Кинопоиске в прямом эфире.

В мае КФФ объявила о сотрудничестве с компанией Yandex Qazaqstan, направленном на поддержку футбола в стране. Компания стала официальным партнером КФФ, Казахстанской премьер-лиги, а также сборной Казахстана.