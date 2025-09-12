Постекоглу об увольнении из «Тоттенхэма»: «Я знал об этом задолго до финала ЛЕ, это не стало сюрпризом. Очень горжусь тем, чего мы там добились»

Эндж Постекоглу заявил, что знал об увольнении из «Тоттенхэма» до финала ЛЕ.

Главный тренер был уволен из лондонского клуба минувшим летом. Он возглавлял «шпор» с 2023 года и в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу Европы .

На этой неделе 60-летний специалист возглавил «Ноттингем Форест ».

«Это было не очень здорово, но я знал, что так будет, так что это не стало сюрпризом... Я знал задолго до финала, что это произойдет.

Мы выиграли, у нас был парад, так что это были замечательные три дня, и я не хотел их омрачать. Но в целом я уже знал, что все кончено. У меня было время справиться с этим.

Мы заставили болельщиков «Тоттенхэма » пережить непростые времена, но я не сталкивался ни с одним фанатом клуба, который бы не хотел обнять меня и пригласить домой на ужин, так что, должно быть, я сделал что-то правильно!

Думаю, в конечном счете, именно для этого мы и работаем. Я очень горжусь тем, чего мы там добились, и это навсегда займет особое место в моем сердце», – сказал Постекоглу .