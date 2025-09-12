«Динамо» Махачкала арендовало защитника «Патриотас» Аларкона с правом выкупа

Махачкалинское «Динамо» арендовало колумбийского защитника.

Клуб объявил о подписании Андреса Аларкона на правах аренды из «Патриотас ». До перехода в российскую команду игрок был арендован «Депортиво Пасто ».

По условиям соглашения «Динамо » может выкупить футболиста.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 400 тысяч евро.