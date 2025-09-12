0

«Динамо» Махачкала арендовало защитника «Патриотас» Аларкона с правом выкупа

Махачкалинское «Динамо» арендовало колумбийского защитника.

Клуб объявил о подписании Андреса Аларкона на правах аренды из «Патриотас». До перехода в российскую команду игрок был арендован «Депортиво Пасто». 

По условиям соглашения «Динамо» может выкупить футболиста.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 400 тысяч евро. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
трансферы
logoПатриотас
logoвысшая лига Колумбия
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoДепортиво Пасто
