Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
Франк Де Блекере вновь вошел в состав ЭСК РФС.
РФС сообщил о вхождении бельгийского экс-арбитра в состав экспертно-судейской комиссии. Также в нее вошел Алексей Кульбаков, завершивший карьеру в августе 2024 года и получивший право инспектировать международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА вечной 2025-го.
Отметим, что Де Блекере уже входил в состав ЭСК РФС с июня 2020 по март 2022 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
