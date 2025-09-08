Тюкавин сможет сыграть со «Спартаком», скорее всего («РБ Спорт»)

Константин Тюкавин может вернуться на поле в матче со «Спартаком».

Шесть месяцев назад нападающий «Динамо » получил разрыв крестообразной связки в игре РПЛ с «Ростовом» (1:1). В воскресенье он принял участие в товарищеском матче с молодежной командой бело-голубых (2:1).

По информации «РБ Спорт», эта игра состояла из двух таймов по 30 минут.

Тюкавин с высокой долей вероятности сможет принять участие в матче против красно-белых в 8-м туре Мир РПЛ . Встреча состоится 13 сентября.

👉 Рискнуть и сразу взять Тюкавина в Фэнтези / Создать команду в Фэнтези РПЛ