Тюкавин сможет сыграть со «Спартаком», скорее всего («РБ Спорт»)
Константин Тюкавин может вернуться на поле в матче со «Спартаком».
Шесть месяцев назад нападающий «Динамо» получил разрыв крестообразной связки в игре РПЛ с «Ростовом» (1:1). В воскресенье он принял участие в товарищеском матче с молодежной командой бело-голубых (2:1).
По информации «РБ Спорт», эта игра состояла из двух таймов по 30 минут.
Тюкавин с высокой долей вероятности сможет принять участие в матче против красно-белых в 8-м туре Мир РПЛ. Встреча состоится 13 сентября.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
